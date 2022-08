Pais são avisados de que o filho irá desprezá-los por ter um ‘nome diferente’

Um pai decidiu revelar como a escolha do nome de seu filho foi capaz de causar uma grande tensão entre seus familiares. Segundo seu relato, enquanto ele e a esposa amam o nome do filho, alguns parentes afirmam que o menino irá desprezá-los por sua “horrível escolha”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu contar sua história em um tópico do Reddit dedicado para “nomes nerds para bebês”. Em seu post, ele explica que tanto ele quanto a esposa amam o nome do filho, o que não impede outras pessoas de odiar a escolha do casal.

“O nome do meu filho é motivo de tensão na família. Ele tem 3 anos e nós ainda estamos apaixonados pelo seu nome, no entanto alguns familiares discordaram da nossa escolha”, conta o homem.

“Nosso filho se chama Caspian. Escolhemos por alguns motivos como as referências geográficas, referências bíblicas e por ser único e legal. No entanto, nossos parentes acham que é horrível e que seriamos desprezados pelo nosso filho por causa da escolha de seu nome”, revela o pai.

Eles não pretendem mudar o nome

Sem intenção de mudar o nome do filho, o pai garante que a escolha é ideal e “completamente perfeita” para o filho, no entanto ele ainda demonstra preocupação com o que as pessoas podem achar ao saber sobre o nome do filho.

Para grande parte das pessoas, não existe nada de errado com o nome do menino. “Acho um nome legal e adorável! Se você está feliz com ele, então é isso que importa”, afirma uma pessoa.

Leia também: ‘Minha sobrinha recebeu o nome de uma bactéria e minha irmã se recusa a mudar’

“Isso me lembra um personagem das Crônicas de Nárnia! Dito isso, não é um personagem ruim para compartilhar o nome”, comentou outra pessoa.

“Não é meu nome preferido, mas adivinhe só... também não é meu filho! Você escolheu o nome que acha melhor para o seu filho e ninguém precisa gostar disso além de você e da mãe dele”, afirmou uma terceira.