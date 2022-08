Noiva não convida a mãe para seu casamento - ‘Sabia meu dia seria infernal’

Uma noiva foi ao TikTok para desabafar com outros usuários da rede social sobre a dramática decisão que precisou tomar. Cansada de algumas atitudes de sua mãe, Felicity Rae decidiu não só cortar os laços com a mulher como também retirar o convite para que ela comparecesse a seu casamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a jovem noiva decidiu publicar um vídeo contando sobre sua experiência recente e discutindo sua difícil decisão.

“Eu desconvidei minha mãe do meu casamento, isso foi há alguns meses. Não me senti queria, apoiada e senti uma sensação pesada vindo dela. Sabia que ela ia tornar o dia um inferno para mim”, conta a jovem.

Segundo seu relato, a última vez que ela falou com a mãe foi durante uma ligação via celular. “Disse a ela que estava estressada e que ela sabia que eu me sentia sobrecarregada e ela continuou me colocando pressão. A certa altura ela disse que eu deveria procurar ajuda porque eu não estava normal”.

“Além disso, ela ainda disse que eu fiquei absolutamente insuportável nos últimos meses. Na mesma hora eu a desconvidei, ela disse que estava ok, e então nos bloqueamos nas redes sociais”, conta a jovem.

Ela não gostou de ser desconvidada!

Apesar de poder entrar em contato com a filha por telefonema ou mensagem, a mulher decidiu procurar uma das madrinhas e tentar virá-la contra a noiva.

“Ela disse coisas horríveis sobre mim para outras pessoas porque ficou envergonhada por não ter sido convidada para o casamento da própria filha. Não acho certo eu sacrificar minha saúde mental e fazer isso atrapalhar o dia do meu casamento! Não é justo com a gente! Ela é imprevisível e não sei qual será sua próxima atitude”.

“Não acho certo me desculpar com ela sendo que eu não fiz nada para ela”, finaliza a noiva.

Para outras pessoas que a seguem no TikTok, sua atitude foi digna de honrarias. “Você fez a coisa certa a se fazer! Proteger você mesma e a sua energia. Nossa família pode ser tóxica em algumas questões”.

“Sinto muito pela situação, mas estou feliz pela sua atitude. Minha mãe está há 1 semana sem falar comigo e falta 1 mês para o meu casamento, o comportamento dela está me deixando nervosa”, comentou uma segunda pessoa.