Mulher insulta contato do esposo pensando ser a amante, mas na verdade era o chefe

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, teve sua história viralizada após uma grande uma confusão depois de ela ofender a suposta amante de seu esposo, mas que era na verdade o chefe.

De acordo com detalhes compartilhados e como se pode conferir na publicação feita no Twitter, a mulher enviou uma mensagem para o chefe de seu esposo, que se chama Iván, dizendo que a pessoa que aparecia na foto de contato com ele era a amante.

Em espanhol, é possível escutá-la dizer: “Olha, Iván, como você está? Você é a [termo ofensivo] que está com meu marido, né? Vamos fazer uma coisa, vamos facilitar porque somos todos gente grande. Ou você vem ao bar, ou Iván, todo o Facebook e todas as redes vão saber de todas as fotos e de todas as conversas que estão no telefone do meu marido”, afirmou.

Pouco tempo depois, o chefe responde a mensagem, também através de áudio, e diz: “Olha, a verdade é que eu não entendo por que você me manda essa mensagem porque nada a ver, eu estava me comunicando com Matías [o esposo da mulher que reclamava] porque tinha que terminar um trabalho”, disse.

E embora a explicação dada pelo chefe de seu marido, a mulher seguiu sem acreditar e continuou com as ofensas: “Olha, a gente facilita: me passa para a babaca. Me passa com a babaca porque acabamos mal, hein. Vocês ainda ainda não me conhecem, não sabem quem eu sou”.

Sem solução, Iván bloqueou o contato de Matías e disse qual foi o desfecho deste caso: “Para quem quer saber o que aconteceu depois, nada mais do que isso e não, ele não terminou os trabalhos”.

