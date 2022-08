Mãe exige poder convidar suas amigas para o casamento da filha

Uma noiva está vivendo um dilema depois que sua mãe passou a obrigá-la a convidar suas amigas para o casamento. A celebração, um casamento íntimo para 50 convidados, não comportaria a lista de convidadas da mãe da noiva.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a situação da noiva se torna ainda mais complicada uma vez que seus pais estão arcando com grande parte dos gastos relacionados ao casamento.

Publicando sua história no Mumsnet, ela releva que desde o princípio planejou ter um casamento para poucas pessoas pois não poderia arcar com os custos de um casamento que comportasse todas as pessoas que ela gostaria de convidar.

A princípio, ela e o noivo ficaram feliz com a decisão, mas sua mãe pareceu não concordar e passou a exigir que ela mude a lista de convidados.

“Vamos nos casar em um local que comporta até 50 pessoas, com nossas famílias, avós, tias e tios, padrinhos e madrinhas, fechamos em 47 convidados, o que estava dentro dos planos. Meus pais decidiram nos ajudar com os custos, mas minha mãe passou a exigir que eu convide suas amigas para a celebração”, revela a noiva.

“Nossa festa será realizada em um único dia e não temos convidados extras. Nossos únicos amigos convidados são os que fazem parte do altar porque queríamos algo pequeno e íntimo”.

A mãe foi contra

Segundo a noiva, mesmo após reforçar seus planos para a mãe a mulher não ficou satisfeita com a situação e acusou a filha de ser ingrata, já que ela está pagando por parte do casamento.

“Nós não estamos nem de perto convidando todos os amigos que queríamos para poder manter os custos baixos e a celebração íntima. Mesmo explicando isso para minha mãe ela volta a bater na tecla do dinheiro”.

“Ela quer convidar suas três melhores amigas e seus parceiros além de quatro outras amigas e seus maridos. Isso passaria e muito dos 50 convidados o que nos forçaria a reduzir os familiares convidados ou a excluir totalmente nossos amigos”.

“Não sei como resolver isso pois não quero chatear minha mãe, mas não posso deixar de pensar que também não queremos um monte de pessoas que não são nossa família e nem amigos íntimos. Não sei como falar isso para ela, alguém pode me ajudar?”, finaliza a noiva.

Rapidamente alguns usuários a aconselharam a devolver o valor gasto pela mãe com a celebração: “Diga a ela que você agrade a ajuda, mas que não sabia que o dinheiro envolvia convidar amigas dela par a ocasião”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe está sendo irracional, no seu lugar eu ofereceria o dinheiro dela de volta”, comentou outra ao que uma terceira complementou: “Devolva a grana e convide somente quem você quiser”.