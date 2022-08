Louça suja acaba causando uma grande briga de família

Uma jovem de 19 anos pode ter desencadeado uma grande briga em sua família depois de pontuar que as obrigações referentes aos afazeres domésticos deveriam ser divididas igualmente entre ela e o irmão.

No entanto, conforme uma publicação feita por ela no Reddit, seus argumentos podem ter causado uma grande briga na família.

De forma anônima ela revela que tem um irmão mais velho que ainda mora com seus pais. Segundo seu relato, tanto ela quanto o irmão foram criados de forma a aprender que as tarefas domésticas são trabalhos desempenhados pelas mulheres, o que praticamente isentou o rapaz de realizar qualquer atividade relacionada aos afazeres de casa.

“Eu sempre precisei ajudar muito minha mãe com as tarefas domésticas desde pequena, mas também sempre questionei o motivo de me cobrarem isso enquanto meu irmão podia jogar videogame o dia todo. A resposta era simples: eu sou mulher e ele é homem”, conta a jovem.

Agora, aos 19 anos, ela faz faculdade e acaba morando no alojamento estudantil durante a maior parte do ano, retornando para casa apenas para passar as férias e em algumas outras ocasiões. “Por algum motivo eu acabei precisando passar um mês na casa dos meus pais apenas na companhia do meu irmão”.

Foi aí que começaram os problemas

Segundo a jovem, os primeiros dias foram tranquilos, mas ela logo se sentiu exausta por conta da grande quantidade de tarefas domésticas que dependiam dela. “Fiquei irritada por ele não fazer nada em casa, então pedi a ele que ao menos lavasse a louça que ele suja”.

“Ele começou a gritar e a dizer que eu o estava desrespeitando pois ele já faz coisas como tirar o lixo uma vez na semana e arrumar coisas que quebram pela casa. Eu disse a ele que não era o bastante sendo que somos somente nós dois em casa, e que precisamos dividir as tarefas de forma equilibrada”, revela a jovem.

Segundo ela, o irmão se recusou a atender seu pedido, a fazendo tomar uma decisão extrema. “Deixei de lavar a louça toda e passei a deixar a parte dele acumulando. Ele reclamou com meu pai, que disse a ele para lavar os pratos, o que ele fez. Desde então ele passou a me ignorar e a me insultar com ofensas e atitudes agressivas, tudo por causa da louça”.

Leia também: Pai afirma que o filho não terá sucesso na vida por gostar de videogames

“Minha mãe me acusou de ser mimada e de fazer uma grande cena por causa da louça, mas não era apenas isso! Para mim era bem mais. Apesar de saber que estou certa agora eu me sinto culpada. Eu estava errada? Deixar a casa dos meus pais neste momento não é uma opção para mim”, finaliza a jovem.

Diante de seu desabafo, diversas pessoas comentaram sua publicação e reforçaram que ela não estava errada: “Espero que ele supere seus modos machistas. Ele teve uma boa dose de realidade ao precisar lidar com a própria sujeira”, comentou uma pessoa.

“Você pode entrar no jogo dele e insultá-lo de volta. Se ele não gosta da sua comida, ele que faça a dele. Ele já tem idade o suficiente para fazer as próprias tarefas ao invés de ser preguiçoso e esperar você fazer por ele”, comentou outra.

“É ele quem está te desrespeitando! Você não fez nada de errado”, finalizou uma terceira.