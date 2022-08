Jacaré ataca e destrói braço de funcionário do parque de vida selvagem

Greg Graziani, 53 anos, trabalha com jacarés desde os 7 anos e é considerado um especialista em vida selvagem, mas um ataque ocorrido no último dia 17 o fez perder parte do braço esquerdo, que foi praticamente destruído pela potente mordida no animal.

Segundo o Florida Gator Gardens, Greg estava trabalhando em uma interação de rotina com um dos grandes jacarés do parque quando ele atacou e mordeu seu braço, esmagando os ossos e deixando o membro praticamente pendurado por um único tendão.

Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital Tampa General, onde os médicos passaram 9 horas em cirurgia tentando reconstituir seus nervos, veias e tendões. Segundo o médico, o músculo estava tão torcido que foi necessário girá-lo seus vezes para que voltasse à forma original. Um raio-x do braço feito no hospital mostrou o estado dos ossos após o ataque.

Apesar de todo o empenho médico, a lesão se agravou e foi necessário amputar parte do braço do especialista. “Lesões por esmagamento e avulsões são as lesões mais difíceis de recolocar e tivemos tudo isso”, disse o médico que o atendeu.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra anaconda gigante capturada na Amazônia

A amputação foi feita pouco abaixo do cotovelo e os médicos fizeram um procedimento para redirecionar os nervos para eliminar a dor fantasma, que ocorre quando os nervos são lesionados.

Na postagem do parque no Facebook, Greg aparece na cama do hospital, sorrindo. hospital. “Obrigado por todo o apoio”, escreveu Graziani, usando emojis de jacarés.

Apesar da gravidade do acidente, esse não foi o primeiro ataque de jacaré que teve que lidar. Em 2013, um jacaré mordeu seu outro braço e a ferida foi tão grave que demorou 18 meses para cicatrizar.