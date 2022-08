Garrafa com mensagem ‘secreta’ é achada em escola e entregue à família de autor após 86 anos

Uma garrafa que passou 86 anos escondida em uma escola de Brisbane, na Austrália, foi encontrada neste mês durante um trabalho de restauração da unidade e a mensagem secreta, finalmente, pôde ser entregue aos parentes de um dos autores, Gordon Benson. Na época em que a carta foi escrita, em 12 de outubro de 1935, ele tinha 16 anos e era aprendiz de carpinteiro. O texto também leva a assinatura de Douglas Heron.

De acordo com a “ABC News”, a garrafa foi encontrada em pináculo antigo, como é chamada uma torre instalada em um dos pontos mais altos do instituto de ensino Junction Park State School, por trabalhadores que participavam de uma reforma do local.

A escola destacou, em um comunicado, que acredita-se que Gordon Benson e Douglas Heron atuaram durante a construção da torre, em 1935, quando esconderam a carta dentro da garrafa e a enterraram. A unidade de ensino foi inaugurada em 1936.

Após 86 anos, mensagem em garrafa é entregue aos familiares de autor, na Austrália (Reprodução/ABC News)

A íntegra do que estava escrito na carta não foi revelada, mas no texto Benson destacou que esperava que a mensagem chegasse até seus filhos e netos. O homem, que trabalhou como carpinteiro em obras públicas até os 60 anos e atualmente já é falecido, também serviu ao exército na Nova Guiné durante a Segunda Guerra Mundial.

No último dia 26, uma cerimônia foi realizada na escola para entregar aos descendentes de Benson a garrafa com a carta. O evento contou com a participação do ministro dos Transportes Mark Bailey, que passou o material para as mãos de dois dos cinco filhos do carpinteiro, Geoffrey Benson e Marilyn Blundell.

“É interessante que ele tenha um amor por sua futura família antes mesmo de eles nascerem e um amor contínuo por sua família depois que ele morreu. Então, nosso legado é manter esse amor”, disse Geoffrey em entrevista à Australian Broadcasting Corp.

Já a família de Douglas Heron não foi localizada pelas autoridades.

