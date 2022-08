Uma ex-funcionária de um cinema revelou algumas situações vergonhas cometidas por ‘clientes rudes’ que enfrentava diariamente e acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pelo site The Sun, Amanda, por meio do seu perfil @continentalbreakfast no tiktok, revelou que trabalhou em um cinema por nove anos, e foi aqui que ela lidou com alguns clientes verdadeiramente rudes.

A jovem diz que seu primeira problema ocorreu apenas sete meses depois que ela começou o trabalho e que o cliente reclamou com a gerência e a chamou de “desgraça”.

Ainda segundo o relato, o cinema em que ela trabalhava tinha dois quiosques, com produtos diferentes. Em muitos casos, os clientes ficavam confusos com a divisão e cometiam ofensas pessoais totalmente inesperadas, por coisas banais.

Suspensão de filme por algum motivo inesperado também era motivo que gerava revolta descontrolada em alguns clientes.

Ex-funcionária de cinema revela situações vergonhas cometidas por ‘clientes rudes’ que enfrentava diariamente

E em outra ocasião, um cliente tentou dar um soco no gerente da filial e ameaçou matar Amanda.

O homem e sua aparente namorada chegaram para assistir um filme.

Amanda diz que reconheceu a menina, que estava na turma da irmã e que definitivamente tinha menos de 18 anos, enquanto o homem parecia ser muito mais velho.

Como de praxe, foi solicitada a documentação, algo que é obrigatório no país. No entanto, os dois se recusaram.

Com isso, foram impedidos e a situação acabou gerando um verdadeiro incidente (com ofensas e tentativas). Depois de golpear fortemente parte do mobiliário, eles foram escoltados para fora do local pela segurança.

Ainda de acordo com as informações, dado o comportamento ameaçador, eles receberam uma proibição vitalícia do cinema. Confira:

I used to work in a cinema - these are the nightmare customers we faced daily https://t.co/aAmDrLmCuW — Fabulous (@Fabulousmag) August 5, 2022

Texto com informações do site The Sun