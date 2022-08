Ele foi expulso de um supermercado por causa de suas tatuagens

Keith Gordon é considerado um dos homens mais tatuados do Reino Unido (Reprodução / Instagram Keith Gordon)

Um dos homens mais tatuados do Reino Unido foi convidado a se retirar de um supermercado enquanto fazia compras durante suas férias. Segundo Keith Gordon, de 66 anos, um funcionário o abordou afirmando que ele não era “bem-vindo no local”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Keith começou a se tatuar aos 52 anos e desde então não parou mais de adquirir novas tatuagens, que agora já cobrem praticamente todo seu corpo.

O episódio relatado por ele aconteceu recentemente enquanto Keith curtia suas férias em família na região de Brighton. Ao entrar em um supermercado ele foi abordado por um funcionário afirmando que ele não era bem-vindo na loja.

“Eu não conseguia acreditar na audácia do cara! Ele veio até mim para comentar sobre a minha aparência na frente dos meus filhos! É meu corpo, minha escolha e seu comportamento foi discriminatório em todos os sentidos possíveis”, conta.

Segundo seu relato, Keith afirma que o funcionário se sentiu “ofendido” por sua aparência. Chocado com a forma como foi tratado, ele decidiu retornar para casa e realizar uma reclamação formal com o supermercado, que lhe fez um pedido de desculpas e enviou um vale-compras.

Ele ficou frustrado com a situação

Segundo Keith essa não é a primeira vez que estranhos se “sentem no direito” de atacá-lo por conta de suas tatuagens.

“Muitas pessoas me olham de forma agressiva. Parecem tristes e com raiva, mas não entendo o motivo disso pois sou eu que tenho o corpo coberto de tatuagens, não eles”, conta.

“Claramente esse funcionário é contra tatuagens e tem um problema com pessoas tatuadas. Ele não conseguiu se controlar e teve uma atitude nojenta. Fiquei com muita raiva e decidi reclamar com o supermercado que, felizmente, assumiu a responsabilidade”.

Apesar da situação, Keith afirma que nem toda atenção recebida por conta de suas tatuagens é algo ruim: “Uma parte do que envolve ‘ser diferente’ é lidar com comentários negativos e com pessoas ignorantes, mas fora isso, eu amo a atenção”.