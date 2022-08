Ela se desesperou após ver seu ‘novo’ corte de cabelo

Uma mulher ficou completamente decepcionada com seu novo corte de cabelo, realizado especialmente para o casamento de sua melhor amiga. Apesar de suas instruções, ela acabou deixando o salão com um corte completamente diferente do desejado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história por meio de uma publicação realizada o TikTok. No vídeo, ela mostra que o resultado final do corte de cabelo foi totalmente diferente do corte de referência apresentando por ela.

Para algumas pessoas, o responsável pelo corte parece ter agido de forma proposital para deixar o cabelo dela da “pior forma possível”.

Nas imagens, a mulher, que é professora do ensino médio, revela que cortou o cabelo uma semana antes do casamento de sua amiga, pensando em se arrumar para a ocasião. No entanto, o corte ficou completamente diferente do desejado, que inclusive já havia sido feito nela pela mesma profissional.

A revelação foi chocante!

Na imagem de referência é possível ver a mulher com um corte de cabelo acima do ombro que emoldura seu rosto com perfeição criando um visual harmônico.

Como os cortes foram feitos pela mesma pessoa, era de se esperar que o novo corte fosse tão bom quanto o anterior, no entanto, a revelação do visual atual da mulher deixou seus seguidores chocados.

Publicando uma foto da lateral do seu cabelo, é possível notar que o corte está bem mais curto e feito em diferentes comprimentos e camadas, sendo que algumas mechas mal chegam a cobrir suas orelhas. “Descanse em paz meu cabelo. Já posso ficar louca e raspar tudo”, comenta a mulher na legenda.

Leia também: Ela se irritou após descobrir que os amigos não apoiam sua pequena empresa

No entanto, apesar de seu desespero com o novo visual, os seguidores não demonstraram consideração com sua situação e decidiram aproveitar o momento para comparar o resultado com outros cortes desastrosos.

“Isso parece com minhas Barbies quando eu cortava o cabelo delas”, afirmou uma pessoa. “Você ofendeu alguém da família da cabeleireira ou algo assim? Parece que foi feito de propósito”, comentou outra.

Diante do casamento da amiga, ela afirma ter conseguido dar um jeito no cabelo para comparecer sem deixar que o corte abalasse sua autoestima. “Chorei algumas vezes enquanto me arrumava, mas consegui me virar”, revela.

@foreverfindingx Reply to @jordyn.hairartist I cried a few times getting ready but eventually just had to live with it 🤷🏼‍♀️ #badhaircut ♬ original sound - 🌟

“O corte ficou horrível, mas veja como você conseguiu melhorá-lo! Ficou ótimo para o casamento”, elogiou um seguidor.