Clube expulsa família após pais levarem comida especial para criança autista

Um menino foi impedido de receber sua refeição em um clube de Goiás, após os pais levarem uma comida especial para ele. A decisão da família se deu por conta do autismo que o pequeno carrega.

Daniel tem apenas quatro anos de idade e foi levado pelos pais para uma tarde no Águas Correntes Park, em Cidade Ocidental, no interior de Goiás.

Segundo a mãe de Daniel, Caroline Cavalcante Monteiro, o pequeno tem seletividade alimentar severa por conta do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não come qualquer tipo de alimento. Contudo, o clube não permitiu o acesso de alimentos vindos de fora.

“Fomos convidados a nos retirar do parque por estarmos com o lanche do Dani na mochila, lanche esse que havia sido previamente aprovado no acesso inicial, diante da análise do documento do Dani que comprova que é uma criança autista”, explicou ela, em um vídeo no Instagram.

O caso aconteceu na última quinta-feira (25). O pai de Daniel verificou na lanchonete do clube se algum alimento estaria entre os que o filho consome, mas não encontrou nenhum.

“Eles vistoriaram nosso carro e restringiram o número de comidas que poderíamos entrar. Eu estava com 4 caixinhas de suco, só entramos com uma. Dois salgadinhos, entramos com um”, disse Caroline, em entrevista ao portal G1. “Estamos muito tristes. É tudo bem confuso, uma sensação angustiante e humilhante”, completou.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o Águas Correntes Park negou ter proibido a entrada de alimentos especiais para Daniel ou mesmo ter expulsado a família do local.

Em contrapartida, Caroline disse que teve problemas para serem estornados. “Até pra receber nosso dinheiro de volta na saída, tivemos que comprovar como entramos no parque (obviamente compramos os ingressos e entramos pelo mesmo portão que todo mundo)”. disse ela.

Ela tentou fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Cidade Ocidental, mas não conseguiu.

Leia também: Cientistas criam leite sintético, feito sem vacas - e que não é leite vegetal