Cachorro leva itens inusitados à dona em escritório: ‘O mais hilário foi uma bota ortopédica’ (Heidy Lopes/Reprodução/Extraído do The Dodo)

É isso o que acontece quando você leva seu pet para trabalhar ao seu lado: ele irá fazer amizade com todos os seus colegas de trabalho e, depois de um tempo, “caçar tesouros” no escritório. Bom, pelo menos é o que aconteceu com Heidy Lopez ao levar seu cãozinho, Jon Snow, para seu ambiente de trabalho. Relato extraído do portal The Dodo.

Em uma empresa de mudanças em Illinois, nos Estados Unidos, Heidy Lopez costuma passar sua rotina de trabalho. Diversas pessoas costumam se livrar de itens quando estão de mudança e acabam os deixando temporariamente no depósito da empresa.

A “busca ao tesouro” dentro do escritório

Familiarizado com o ambiente, Jon Snow começou a explorar outros setores até que encontrou o armazém com os itens. Com sua descoberta nova, o cãozinho decidiu que presentearia sua dona todos os dias com um item novo.

“Ele está incrivelmente orgulhoso de seus tesouros”, disse Lopez ao The Dodo. “Ele gosta de cada coisa que traz. É tão fofo. Eu tenho que dizer que o mais estranho e hilário foi uma bota ortopédica. Foi engraçado e nojento ao mesmo tempo.”

Itens selecionados

Os tesouros escolhidos por Jon são completamente selecionados, envolvendo mangueira, um cavalinho de balanço, uma escadinha, um refrigerador, uma cesta de basquete, dentre outros itens. Certo dia sua dona ouviu pancadas contínuas e descobriu que Jon preparava um trenó para levar até ela.

“Todo mundo aqui gosta de ver Jon carregar seus tesouros”, disse Lopez. “É o destaque do dia para todos!” O cãozinho sempre é supervisionado por outro funcionário, Frank, enquanto realiza sua nova “busca ao tesouro”.

Jon é tão seletivo com suas escolhas que seus itens trazidos para a dona nunca são tediosos, além de sempre surpreender a todos.