Cachorro é ameaçado de morte em carta enviada por vizinho

Um homem ficou perplexo ao receber uma correspondência inusitada em sua caixa de correio. Segundo seu relato, uma carta maldosa contendo ameaças de morte para um cachorro foi deixada no local.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele se espantou ao receber e ler o conteúdo da carta que continha diversas ameaças direcionadas a um cachorro vira-lata considerado “culpado de manter todos acordados durante a noite”. No entanto, ele nem mesmo possui um cachorro.

“Recebi essa carta extremamente bem redigida logo cedo pela manhã. Provavelmente ele colocou na caixa de correio do vizinho errado já que eu nem mesmo tenho um cachorro”, revela.

“Dono de cachorro vira-lata, mantenha seu cachorro quieto. Nós já o avisamos antes, mas agora é melhor você dar adeus ao seu cachorro vira-lata porque estamos completamente cheios de latidos durante todo o dia e toda a noite sendo que trabalhamos por turnos”, diz a carta.

“Seja um bom vizinho e mantenha seu cachorro preso dentro de casa, caso contrário ele será calado para sempre. Estou cansado dele tentar nos atacar ou atacar qualquer pessoa passando na rua. Se o seu cachorro for morto, será sua culta. Não darei novos avisos, cale o seu cachorro”.

Ele afirma estar falando sério sobre as ameaças

Após a carta repleta de ameaças, o homem ainda afirmou que da próxima vez que o cachorro latir ele tomará providências sem deixar outro aviso para o dono do animal.

No entanto, os usuários do Reddit prestaram mais atenção aos erros de grafia no texto do que ao seu conteúdo. “Eu corrigiria os erros de ortografia e pontuação com uma caneta vermelha e enviaria de volta para seu vizinho”.

Leia também: Ele está sendo ameaçado após deixar o cachorro caminhar em seu próprio quintal

“Como ele consegue cometer esses erros de ortografia”, questionou outra pessoa ao que uma terceira complementou: “Bem, essa é a grafia de uma pessoa ameaçando matar o cachorro do vizinho, não um teste para uma universidade”.

Após a publicação original, o responsável pela postagem não retornou para atualizar os usuários da plataforma sobre o caso.