“Absolutamente brilhante”, diz ‘vovô’ que experimentou hamburger pela primeira vez aos 86 anos

Você se lembra qual foi a última vez que fez algo pela primeira vez? Ou melhor, quando foi a primeira vez que você experimentou o seu primeiro hamburger? O aposentado Michael Miller se lembra, principalmente porque isso ocorreu quando ele era mais velho, aos 86 anos. De acordo com o ‘The Mirror’, ele passou anos ‘palestrando’ para a sua família sobre o mal das ‘junk foods’, ou comidas rápidas, mas se entregou a um cheeseburger do McDonald’s quando a sua esposa estava ausente.

O ‘vovô’ é morador de Yateley, Hampshire, na Inglaterra, e disse que nunca sabia o que pedir na rede de fast food, contudo, admitiu que sempre quis experimentar o cheeseburger durante um passeio de família e suas netas prontamente ficaram felizes em ajudá-lo. A confissão ocorreu durante um dia com a filha Charlotte Sheridan, de 44 anos, e suas duas filhas mais novas, Poppy, 12, e Lily Sheridan, de nove.

A família então passou por um drive-thru da rede e pegaram suas câmeras para fazer o registro histórico. Na primeira mordida, Michael disse que o lanche era “absolutamente brilhante”. Suas netas disseram que agora a viagem à filial de Farnborough Gate para comer o hamburguer vai se tornar uma tradição semanal.

“Eu não gostava de junk food porque não era algo com o qual eu estava familiarizado. Fui crescendo e refeições caseiras e comidas rápidas não eram uma opção, então eu nunca considerei ir a um local comer fast food. Agora eu fui, é ótimo. Eu gostei”, admite Michael, que já está de olho no próximo pedido. “Vejo que o McDonald’s lançou um novo hambúrguer, um espanhol, que estava no jornal, uma coisa dupla com salada e dois hambúrgueres e molho. Eu provavelmente vou voltar novamente. É realmente incrível. Você entra e tudo está aparecendo na tela”.

