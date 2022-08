A triste história de dona Gregoria, idosa em cadeira de rodas, abandonada pelo filho em um ponto de ônibus

Infelizmente, não é algo incomum conferir histórias de pessoas idosas que são abandonadas por familiares. E, somando aos tristes relatos, o caso de dona Gregoria, uma senhora de 78 anos, que vive em cadeira de rodas, ganhou repercussão depois de ela ter sido abandonada por seu único filho em um ponto de ônibus no município de Ecatepec, no México.

Segundo detalha o portal Chilango, a mulher idosa foi acolhida em um primeiro momento por uma das pessoas que passava pelo local e que acionou as autoridades.

Além do risco que tinha por estar sozinha no ponto de ônibus, após ser encaminhada para a clínica Matilde Montoya, do DIF (serviço de assistência social), foi confirmado que dona Gregoria tinha pontos encravados de uma fratura.

Qual o futuro de dona Gregoria e como o caso seguirá agora?

Após receber os respectivos cuidados médicos, a idosa, de 78 anos, foi encaminhada para o centro de acolhida Casa Amor, no qual deve permanecer por tempo indeterminado.

Em declaração ao El Universal, José Galván, membro da organização de assistência social, disse que o caso será investigado e que os responsáveis serão processados legalmente, uma vez que é impossível que a mulher tenha chegado sozinha ao local.

Gregoria apresentou uma denúncia contra o filho por abandono de incapaz.

En Ecatepec no hay cabida para cualquier forma de maltrato. Anoche doña Gregoria, la abuelita que fue presuntamente abandonada en una estación del Mexibús, fue trasladada a #CasaAmor, albergue del @SMDIFEcatepec destinado a adultos mayores en situación de orfandad. ✅ pic.twitter.com/G2E6CkGH8R — Ecatepec (@Ecatepec) August 30, 2022

