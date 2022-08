VÍDEO: Zebra passeia por rodovia na Europa e viraliza

Quem se aproximava do pedágio em Biriatou, na rodovia que liga França à Espanha, se deparou com uma cena inusitada na última sexta-feira (26): uma zebra passeava tranquilamente pelo local.

O animal foi visto por volta das 11h e foi finalmente parado pelos funcionários da alfândega após uma corrida de 30 minutos.

“Estávamos esperando no pedágio do lado espanhol e vimos o animal na estrada”, disse Julien Cazaux, jornalista, ao jornal “Sud Ouest”. As informações foram reproduzidas pelo “Extra”.

“A zebra passou por nós três vezes enquanto trotava. Ninguém conseguiu pegá-la. Funcionários da alfândega se uniram para capturá-lo. Eles estavam em pânico e correndo em todas as direções”, acrescentou Julien, que estava em um ônibus

Ainda de acordo com o “Sud Ouest”, a zebra aproveitou o fato de o veículo de seu dono estar preso em engarrafamento para escapar.

Assista ao vídeo:

E por falar em animais...

Um homem foi morto no último domingo (28) após invadir a jaula dos leões em um zoológico na cidade de Acra, capital de Gana. Segundo as autoridades, os animais o atacaram ferozmente.

O que mais chama a atenção da polícia é que para entrar na área reservada aos leões o rapaz, que não teve a identidade revelada, teve que escalar duas cercas, uma de 3 metros de altura e outra de 6 metros.

Investigadores suspeitam que o homem estivesse planejando roubas dois raros leões brancos que nasceram no zoológico em novembro passado, considerado animais muito raros.

