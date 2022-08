Vídeo: pior enchente em décadas arrasta casa inteira no Paquistão

Imagens assustadoras circulam nas redes sociais mostrando o Paquistão sendo assolado pelas piores enchentes que o país enfrentou nos últimos 10 anos.

As monções de junho, fenômeno climático que provoca intensas chuvas na região, está provocando o maior desastre natural que o país já enfrentou, com enchentes que já mataram 935 pessoas e afetaram cerca de 33 milhões de pessoas.

Em um dos vídeos que circula pela internet, uma casa inteira toma e é arrastada pela força das águas na última sexta-feira no sul do país. Veja as imagens

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2022

Segundo o jornal The Sun, mais de um milhão de casas foram danificadas pelas enchentes que assolam boa parte do país e as autoridades paquistanesas temem uma tragédia ainda maior, já que os meteorologistas afirmam que as tempestades continuarão e devem piorar nos próximos dias.

Just IN:— Floods wreaking havoc in Pakistan; 40+ small dams breached. 210+ bridges collapsed; 1,115 people dead. 10M people displaced. pic.twitter.com/z0H2yYhXoq — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) August 27, 2022

A previsão do governo é de que pelo menos um terço do país seja inundado pelas tempestades antes que a temporada de monções chegue ao fim e as águas comecem a baixar. Algumas regiões do país se transformaram em “grandes oceanos”, segundo o governo, na medida em que as águas destruíram tudo.

A ministra do Clima, Sherry Rehman, disse que as enchentes criaram uma “crise de proporções inimagináveis”, já que o número de mortos continua a subir, e não há o que fazer, já que não existe área seca para drenar a água.

Es difícil comprender la escala del desastre de las inundaciones en Pakistán, la quinta nación más poblada del mundo.



Casi 1400 muertos, ~1 millón de casas dañadas o destruidas y 50.000.000 de personas desplazadas.



1/3 del país está bajo el agua

pic.twitter.com/UC3xqoozsL — IngGeofisico🌪 (@ChaacTlaloc) August 30, 2022

Moradores que vivem nas regiões montanhosas do país receberam ordens para evacuar, mas muitos estão ilhados. Cerca de 800 mil animais já morreram afogados, segundo dados do governo.

Além do Paquistão, Índia e Bangladesh também estão sendo afetadas pelas tempestades sazonais.

