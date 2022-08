Vídeo mostra homem lutando contra a maior cobra do mundo

As pítons são as maiores cobras do mundo e podem chegar a medir 9 metros de comprimento. Eles usam seus músculos para aplicar constrição em suas presas e são tão fortes que podem se alimentar de mamíferos de grande porte.

Esta semana, uma cobra desta espécie mostrou toda sua força em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. As imagens gravaram o momento em que o ex-jogador de futebol americano, Mike Holston, pegou a cobra pela cabeça com as próprias mãos.

De acordo com o portal Briefly, ele explicou que capturou a píton para que ela fosse realocada e não virasse refeição de pessoas que moravam em uma aldeia próxima ao local que foi encontrada.

Confira o vídeo que mostra a batalha entre ele e a píton:

Atualmente, Holston usa as redes sociais e seu canal no YouTube “THE REAL TARZANN” para mostrar conteúdo diversos sobre animais.

Em outro vídeo, ele mostrou como é a mordida e um veneno da maior cobra venenosa do mundo, a cobra-rei: “Essa quantidade de veneno pode matar um elefante macho adulto”, contou no Instagram.

Em 2018, a luta mortal entre uma cobra-rei e uma píton gigante foi fotografada e se tornou notícia. A foto, que provavelmente tirada no Sudeste Asiático, mostrou como ambos animais terminaram mortos após uma disputa, segundo a National Geographic.

Enquanto a cobra-rei morreu esmagada pela constrição, a píton levou um bote atrás da cabeça e também foi abatida pelo veneno mortal.

Veja como elas foram encontradas em uma cena impressionante:

Reprodução (Facebook)

