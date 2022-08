Vídeo: Casamento é interrompido por um ataque de urso

Um casal teve sua troca de votos completamente arruinada pela presença de um urso pardo no local. O momento, registrado em vídeo, foi compartilhado nas redes sociais e viralizou rapidamente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal ficou em choque ao perceber que seus votos foram atrapalhados pela presença de um urso pardo que caçava um alce nas proximidades do local escolhido por eles para a troca de votos.

Nas imagens, registradas por um dos presentes na ocasião, é possível ver e ouvir o animal capturando o pequeno alce na margem oposta do lago enquanto o noivo termina de pronunciar seus votos de casamento.

Rapidamente o humor do casal foi alterado ao perceber o que estava acontecendo bem atrás deles no cenário escolhido para seu grande dia, o Parque Nacional Glacier, em Montana.

O vídeo, registrado por Santon Giles, capta o momento em que o noivo recita seus votos diretamente para a noiva enquanto é possível escutar alguns gritos ao fundo. Após o término dos votos, a câmera muda o foco e registra um enorme urso pardo caçando um filhote de alce.

⚠️⚠️ ATENÇÃO! IMAGENS FORTES ⚠️⚠️

O casamento foi interrompido

Após a cena inusitada, o cinegrafista continuou filmando o ataque do urso por mais alguns minutos enquanto é possível escutar o casal e convidados comentando a situação e até mesmo ironizando a escolha de se casar nas montanhas.

Na descrição do vídeo é possível ler: “Uma cerimônia de casamento estava acontecendo na margem do lago Two Medicine, no Parque Nacional Glacier, quando durante os votos do noivo um urso pardo atacou um filhote de alce do lado oposto da margem”.

Rapidamente, diversas pessoas que assistiram ao registro, compartilhado no YouTube, comentaram a publicação.

“Não acredito que você capturou esse ataque bem no meio da cerimônia!”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Quero só ver como você vai conseguir incorporar o registro de um alce sendo comido por um urso ao vídeo do casamento”.