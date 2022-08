Vídeo: Beluga devolve celular que caiu na água para menina. Veja o motivo de animal ter feito isso

Um vídeo que está nas redes sociais desde 2019 e voltou a circular recentemente que mostra uma beluga devolvendo um celular que caiu na água para duas meninas intrigou algumas pessoas. É possível notar o mamífero com o aparelho na boca saindo do fundo da água e o devolvendo para as jovens. Mas a pergunta que fica é: será que a filmagem é real? Esses animais teriam a capacidade de fazer isso? Veja a explicação de um biólogo.

Segundo Matheus Mesquita, biólogo e educador ambiental que faz sucesso no TikTok, a beluga é um mamífero aquático muito inteligente e um tanto difícil de ser avistado. Por possuírem dentes, seus familiares mais próximos são os golfinhos, outra espécie extremamente inteligente. Mesmo silvestres, as belugas também são conhecidas pelo bom relacionamento com os seres humanos, gostando de se aproximar das pessoas sempre que as avistam. Logo, o vídeo é real e, segundo o biólogo, a beluga devolveu o celular de propósito, compreendendo o que tinha acontecido.

Assista ao vídeo:

Explicações anteriores dizem que animal era treinado

Por se tratar de um vídeo antigo que circula a internet há três anos, o mistério da atitude da baleia pode ter sido revelado. Conforme reportagem da Band na época, o animal pode ser sido treinado, por isso sabia realizar o ‘truque’. O vídeo foi feito na Noruega pescadores dizem que ela interage com quem passa pelas águas da região. Ainda de acordo com textos de 2019, a beluga foi apontada como uma espiã russa, pois na sua primeira aparição ela estava com uma espécie de coleira que possuía um suporte para uma câmera. Segundo o site ‘Aventuras na História’, o objeto possuía uma inscrição em russo que dizia que o cinto foi confeccionado em São Petersburgo, cidade russa. Contudo, a espionagem nunca foi confirmada pelo governo do país. O plano que se tinha naquele ano era levar o mamífero para um santuário da espécie na Islândia, pois provavelmente o animal não sabia se alimentar sozinho.