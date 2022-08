Tia se espanta ao ouvir o nome da sobrinha: ‘Lembra uma bactéria’

Uma futura titia está completamente espantada após descobrir o nome de sua sobrinha. Segundo seu relato, por mais que os pais da menina tenham pensado em uma forma ‘fofa e romântica’ de representar sua união por meio do nome da filha, o resultado final foi o nome de uma bactéria.

Conforme a publicação feita pela mulher em um post do Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a revelação do nome foi feita durante o chá de bebê em que o gênero da criança também foi revelado.

Segundo ela, a irmã e o marido decidiram que o nome da filha seria uma junção de seus nomes, o que acidentalmente fez com que a menina acabasse recebendo o nome de uma bactéria. Explicando a situação, ela conta que sua irmã, Ella, se casou com Sam no ano passado, e imediatamente decidiram aumentar a família.

“Minha irmã mais nova se chama Ella, e se casou com Sam no ano passado em um casamento minimalista e direcionado somente a amigos próximos e familiares. Sabíamos dos planos deles de aumentar a família e no último domingo participamos do chá de bebê”, conta.

“Eu sabia que ela pretendia anunciar o sexto e o nome do bebê, o que foi providenciado pela mãe de Sam, então eu realmente não sabia de nada e tive uma reação genuína ao ouvir o nome pela primeira vez”.

Ela não conseguiu segurar a risada!

Em seu relato, a mulher conta que todos foram surpreendidos com uma enorme chuva de confetes cor de rosa, indicando que ela seria tia de uma menina, no entanto o nome da criança surpreendeu a todos.

“Ella então decidiu revelar o nome, e nos mostrou um macacão de bebê bordado com o nome ‘Samnella’. Algumas pessoas tiveram expressões de espanto, um silêncio mortal se seguiu e eu simplesmente não consegui segurar a risada. Acabei soltando um ‘Salmonella? Vocês realmente são fãs de intoxicação alimentar’”.

“Na mesma hora a sogra da minha irmã explodiu dizendo que era um lindo nome e minha irmã gritou que eu estraguei tudo pois o nome simboliza a união deles. Minha mãe também me disse para ficar quieta, como se eu fosse uma criança”, revela a mulher.

“A família parece ter reações mistas em relação ao nome. Alguns concordam que soa como o nome de uma bactéria e afirmam que se fossem pegos de surpresa teriam a mesma reação que eu, mas como o ‘bebê é dela, é ela quem tem que gostar do nome’. Minha irmã diz que todos elogiaram a escolha, mas eu realmente acredito que estão apenas sendo legais”.

Assim como ela, os usuários do Reddit compartilham da opinião: “Só consigo pensar em como essa menina vai sofrer bullying nas aulas de biologia”, comentou uma pessoa.

“Você fez o certo em avisá-los, agora esperamos que eles percebam o erro a tempo e evitem usar o nome”, comentou outra.