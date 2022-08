Sem saber que estava grávida, ela deu à luz gêmeos: ‘Achava que estava com uma coisa no estômago’

Uma mulher de 38 anos deu à luz gêmeos em Guarulhos, em São Paulo. Até aí, tudo normal. A não ser por um detalhe: ela não sabia que estava grávida.

Os meninos - Daniel e Davi - nasceram no último dia 16, após 34 semanas de gestação. Os dois continuam internados para ganhar peso, sem previsão de alta.

A história surpreendente foi revelada pelo portal de notícias “UOL”. Os pais dos bebês - a operadora de caixa Kelly Aparecida Marques e o pintor Regivan Gomes da Silva - se preparavam para dormir quando a mulher começou a sentir fortes dores na barriga.

Regivan ligou, então, para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Percebendo que a esposa estava em trabalho de parto, foi auxiliado por um médico por telefone até que o resgate chegasse.

Daniel, o primeiro a vir ao mundo, chegou dando um susto. Ele nasceu em posição invertida, e Regivan foi instruído a fazer massagens de reanimação no pequeno.

Sem saber que ainda estava com o segundo filho no ventre, Kelly foi levada à maternidade pelo serviço de urgência. Regivan foi depois e, ao entrar na unidade de saúde, foi informado sobre o nascimento de Davi.

“Depois de uma hora, cheguei ao hospital e tive a surpresa da recepcionista me falando: ‘Pai, você não é pai só de uma criança, é pai de gêmeos”, lembrou o pintor.

‘Uma coisa no estômago’

Kelly disse que chegou a ter sangramentos durante a gestação desconhecida e que só desconfiou que algo estava errado duas semanas antes do parto.

“Até comentei com uma amiga do trabalho que achava que estava com uma coisa no estômago, porque minha barriga tinha ficado dura na região do estômago, mas até então não tinha sentido enjoo, nem bebê mexer, nem nada”, disse.

Por não saber que estava grávida, Kelly não se preparou. Assim, amigos e familiares doaram fraldas, cestas básicas e até mesmo um berço ao casal. Os dois já eram pais de outros dois filhos, de 13 e 10 anos.

