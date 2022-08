Sem dinheiro, menino desenha seu próprio álbum da Copa do Mundo

Um menino fanático por futebol usou sua criatividade para driblar os altos preços cobrados pelas figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo Catar 2022. João Gabriel, de oito anos de idade, resolveu desenhar sua própria coleção.

Morador de Goiânia, capital do estado de Goiás, ele é apaixonado por futebol. Justamente por isso, desejava colecionar as fotos dos jogadores que estarão presentes no torneio mundial, mas sua família não tinha condições de arcar com os custos gerados pela brincadeira.

“Passou uma reportagem sobre o álbum da Copa e ele disse que queria um álbum. Eu cheguei do serviço e ele disse que já tinha um. Quando fui ver, ele me explicou que fez desenhado”, disse o feirante João Teixeira, pai de João Gabriel, em entrevista ao portal G1.

Sem dinheiro para figurinhas, menino desenha seu próprio álbum da Copa...



Outros, como o pequeno João Gabriel, de 8 anos, colocaram a imaginação para funcionar. O menino de Goiânia criou as próprias figurinhas em forma de desenho.... pic.twitter.com/6ig4N5hDXB — Espaço FLAMENGO (@Well10100) August 30, 2022

O preço do álbum e do pacote de figurinhas têm sido alvo de críticas entre internautas desde o anúncio dos valores. O livro custa R$ 12 (normal) ou R$ 44 (capa dura), enquanto cada pacotinho com quatro figurinhas sai por R$ 4.

O álbum completo conta com 670 figurinhas. Caso não encontrasse nenhuma repetida - o que é extremamente improvável - João Teixeira precisaria desembolsar R$ 536 para ajudar o filho a completar o álbum.

Contudo, o feirante ganha cerca de um salário mínimo por mês (hoje em R$ 1212), fazendo com que o álbum seja equivalente a mais da metade da renda mensal da família inteira.

O pai ficou surpreso com a atitude do filho de criar seu próprio livro. “Não tem como não emocionar, a felicidade é tanta que eu fico sem palavras de ter alguém com tanta criatividade”, declarou.

Álbum de João Gabriel (Foto: Reprodução)

João Gabriel caprichou: ele desenhou cada jogador, incluindo o craque da Seleção Brasileira, Neymar. Para ele, destacou o fundo em amarelo, para lembrar as figurinhas especiais do álbum.

O pai ajudou o filho a colar as figurinhas no álbum criado pelo pequeno, encerrando a tarefa no último domingo (29). “Ele fez as figurinhas e colocou o nome de cada jogador. Fez até dos juízes. Eu nem acreditei”, disse.

Leia também: Clientes estão se revoltando contra restaurantes e bares na Espanha