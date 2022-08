PR: Imagem de Nossa Senhora Aparecida e terço seguem intactos em casa destruída por incêndio

Um incêndio destruiu uma casa em Ponta Grossa, no Paraná, na madrugada de segunda-feira (29). Não houve registro de feridos, mas o que chamou a atenção foi que uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço, que estavam em um altar em um dos cômodos, permaneceram intactos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa atingida pelo fogo tinha partes de madeira nos quartos e na sala, o que ajudou a propagar as chamas rapidamente. A corporação foi acionada pelos moradores e, ao chegar lá, boa parte dos 40 metros quadrados do imóvel já estavam danificados pelas chamas.

Mas os socorristas perceberam que um altar, onde estava a santa e um terço, não sofreram danos como os demais móveis da casa. Uma foto tirada pelos bombeiros mostrou, inclusive, que o móvel que estava abaixo e outro objeto que estavam acima de Nossa Senhora Aparecida foram atingidos pelo fogo, com exceção da imagem.

As causas do incêndio ainda são investigadas.

Milagre?

No mês passado, uma carreta que carregava fardos de algodão pegou fogo em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul, e um painel com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida acoplado na carroceria resistiu às chamas e permaneceu intacto.

O caso aconteceu na última quinta-feira (28), na Rodovia Federal 267. Confira como ficou o veículo depois do incêndio:

Chamas destroem carreta, mas imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta (Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

O chamado cavalo mecânico, onde fica a cabine, rodas e motor do veículo, que estavam diante do painel da santa, também não foi afetado pelo fogo. O motorista felizmente não se feriu.

Foram utilizados cerca de 600 mil litros de água para conter as chamas, segundo os bombeiros. As causas do incêndio não foram identificadas.

