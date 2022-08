Pescador faz tatuagem em forma de régua para ajudar a medir os peixes

Um pescador levou sua paixão pela pesca para um outro nível. Tentando facilitar sua vida na hora de medir os peixes capturados ele decidiu tatuar uma régua em sua perna, e viralizou nas redes sociais com sua nova ferramenta de pesca.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a tatuagem do homem foi revelada por meio de um vídeo compartilhado no TikTok, que rapidamente viralizou entre os usuários da rede social.

Em sua tatuagem, ele mostrou como conseguiu unir sua paixão pela pesca com a arte corporal e ainda tornar mais fácil sua vida na hora de medir o tamanho dos peixes capturados durante uma pescaria.

De forma anônima, a tatuagem do homem foi compartilhada por um perfil especializado em reagir e comentar vídeos virais da rede social. Nas imagens não é possível ver o rosto do homem, somente a enorme tatuagem de régua que vai de seu tornozelo até a coxa tendo sua principal funcionalidade posta em prática.

História de Pescador

Sem falar durante a gravação, o homem é visto levantando a bermuda com uma das mãos enquanto segura um peixe com a outra. Ele então aproxima o animal do início da “régua” e utiliza sua própria perna para medir o tamanho do peixe.

Depois de garantir que ele está alinhado corretamente, ele chega à conclusão sobre o tamanho do animal e confirma que sua nova tatuagem é realmente funcional.

Com diversas visualizações e mais de 120 mil curtidas, a narradora do vídeo comenta: “Já vi muitas pessoas apaixonadas pelo que fazem, mas algo assim foi a primeira vez. Ele tatuou uma régua inteira em sua perna para medir os peixes. Isso se chama dedicação”.

Em pouco tempo diversas pessoas passaram a interagir nos comentários, sendo que algumas elogiaram a ideia do pescador: “Isso é realmente inteligente e facilmente é a tatuagem mais prática que já vi”, afirma uma pessoa.

“Já vi isso em outras ocasiões, pessoas tatuam réguas em seus dedos e punhos para ajudá-los a medir mais facilmente”, comentou outra.

Um terceiro disse conhecer diversas pessoas com uma tatuagem parecida: “Eu moro em uma grande cidade famosa pelos pontos de pesca, então tatuagens como essa são comuns, conheço ao menos 3 pescadores com a mesma tatuagem, embora nenhuma seja tão grande”.