“Parem com nudes”: piloto ameaça cancelar voo por receber fotos de passageiros nus

A tecnologia é uma benção, mas algumas vezes pode ser muito invasiva e até mesmo perigosa, principalmente quando se trata de usar aparelhos durante viagens de avião.

Em um caso noticiado pelo New York Post, um piloto de avião da Southwest Airlines que se preparava para partir para o Cabo San Lucas, no México, ameaçou encerrar o voo porque não parava de receber torpedos em seu celular com imagens de passageiros pelados.

As imagens eram enviadas pelo recurso AirDrop, do iPhone, que permite compartilhar arquivos a curta distância sem usar wi-fi ou pacote de dados,

Com seu smartphone sendo invadido por dezenas de nudes de passageiros, o piloto resolveu pegar o interfone do avião e dar um aviso claro: “Então, aqui está o acordo. Se isso continuar enquanto estivermos no chão, vou ter que recuar até o portão, todo mundo vai ter que sair, vamos ter que envolver a segurança e [ suas] férias serão arruinadas”, disse o piloto.

“Então, pessoal, seja lá o que for AirDrop, parem de mandar fotos nuas e vamos para Cabo”, disse o comandante da aeronave antes de iniciar os procedimentos de decolagem

Um dos passageiros gravou a mensagem insólita e postou no Tik Tok, obtendo mais de 2,2 milhões de visualizações.

A frase compartilhada nas redes gerou muita discussão e acabou em risos para muitos seguidores. “O piloto estava no comando ‘Não me faça virar este avião!”, disse um espectador do TikTok.

LEIA TAMBÉM: Trabalhadora de supermercado revela as coisas mais nojentas praticadas por ‘clientes abusados’

Em resposta à publicação do caso nas redes sociais, a empresa disse que “a segurança, proteção e bem-estar de clientes e funcionários é a maior prioridade da equipe da Southwest em todos os momentos. Quando informados de um problema em potencial, nossos funcionários abordam questões para apoiar o conforto daqueles que viajam conosco.”