Pai afirma que o filho não terá sucesso na vida por gostar de videogames

Um pai foi duramente criticado depois de comparar seus filhos de forma constante como uma “forma de fazer o filho acordar para a vida”. Segundo ele, enquanto seu filho dedicar tempo demais a jogos e videogame ele não conseguirá metade dos feitos que a irmã mais velha conquistou.

Conforme a publicação feita pelo homem no Reddit, ele passou a ser criticado pela esposa e pelo filho por comparar constantemente o menino com sua irmã mais velha, tendendo sempre a exaltar os feitos dela e se “esquecer” de mencionar os dele.

“Eu tenho 46 anos e tenho dois filhos, uma menina de 19 e um menino de 16. Minha filha está começando seu segundo ano na faculdade e recentemente eu postei uma foto dela nas redes sociais com a legenda ‘Minha filha está entrando no segundo ano da faculdade. Estou orgulhoso dela e de seu sucesso na vida’”, conta o homem.

No entanto, a postagem parece não ter agradado ao filho mais novo, que prontamente foi questionar o pai sobre o motivo pelo qual ele não faz publicações como essa para ele: “Meu filho ficou incomodado por algum motivo e veio me perguntar o motivo de eu nunca publicar nada sobre me orgulhar dele, mas sempre reforçar que me orgulho da minha filha”.

A resposta do pai foi polêmica

Sem pensar duas vezes, o pai decidiu responder ao filho seus motivos para não publicar sobre as conquistas dele: “Disse a ele que faria as publicações caso ele alcançasse certos feitos na vida, ao que ele respondeu já ter conquistado algumas coisas, mas afirmou que não reconheci nenhuma delas”.

“Eu então disse a ele que ele é mais inteligente que a irmã e que o vi crescer e se desenvolver de forma mais efetiva que a irmã. No entanto, disse que ele não se esforça tanto quanto ela e por isso eu sempre vou me orgulhar mais dos feitos dela do que dos dele. Quando ele deixar de se dedicar aos videogames e jogos isso talvez possa mudar”, conta o pai.

Continuando seu relato, ele afirma que a situação rapidamente escalou para um cenário em que o filho ficou profundamente chateado com sua atitude, o que fez com que a mãe do menino ficasse ao lado dele.

“Ela disse que falei algo desnecessário e doloroso, eu estava apenas sendo honesto e tentando dar um alerta a ele para que pare de desperdiçar seu potencial”, finaliza o pai.

Para os usuários da plataforma, a esposa está correta: “Seu filho só queria um pouco do seu reconhecimento. Você não pode se orgulhar publicamente de um filho e esperar que o outro não se sinta excluído”, comentou uma pessoa.

“Você praticamente disse que nada do que ele faz importa e ainda por cima não consegue perceber o quanto dói ouvir isso”, comentou outra.