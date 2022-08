Noivo se enfurece ao descobrir que uma amiga se casará na mesma data que ele

Um noivo ficou furioso ao descobrir que uma de suas amigas decidiu se casar no mesmo dia em que o casamento dele está programado para acontecer. Preocupado, ele tentou pedir que a amiga troque a data da celebração, mas parece não ter conseguido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem feita no Reddit, onde conta de forma anônima como acabou chegando a este ponto.

Segundo seu relato, ele se mudou para a Europa em 2019, e em abril do próximo ano os dois deverão se casar de forma oficial no país em que estão morando, no entanto eles desejam fazer uma segunda cerimônia em setembro do mesmo ano, mas desta vez nos EUA, país natal do noivo.

“Conheci minha noiva em 2014 e moramos na Europa desde 2019 depois de passarmos 5 anos namorando a distância. Vamos nos casar em abril no país em que moramos e em setembro nos EUA. Meses atrás minha mãe reservou o local, então já temos uma data agendada para a celebração”, conta o homem.

“Desde que me mudei eu fui aos EUA por duas vezes, mas devemos ir juntos dentro de pouco tempo. Meus amigos americanos ainda não sabem do noivado e quero contar pessoalmente a eles e convidá-los para comemorarem com a gente”.

Ele teme que os amigos deixem de ir ao seu casamento

Segundo relato do homem, uma de suas amigas próximas, Amy, ficou noiva no ano passado e, até então, não tinha revelado a data de seu casamento.

“Eu escrevi a todos os meus amigos para organizar os planos, e Amy disse que talvez não estivesse livre no dia 17 de setembro. Por coincidência ela noivou no dia 17 de setembro e estava pensando em se casar na mesma data”.

“Pensei nisso por dias, se ela reservar o mesmo dia para seu casamento todos os nossos amigos precisarão escolher um dos casamentos e nós também não poderíamos ir. Escrevi a ela pedindo para ela mudar a data para todos podermos estar juntos uns dos outros, mas ela respondeu dizendo que não vai fazer isso”, conta o homem.

Segundo ele, a amiga ainda informou que ele estava agindo de forma egoísta e que ele não seria convidado para a ocasião de qualquer forma. “Ela disse que eu ‘escolhi me mudar’ e que ela só me viu uma vez desde 2019, então não ‘sou mais parte do grupo’. Como seu casamento é só para amigos, eu não estou incluído”.

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter avisado a todos sobre a data do casamento assim que soube: “Embora fosse uma chance pequena disso acontecer, você deveria ter enviado um aviso assim que reservou o local”, comentou uma pessoa.

“Você não é o dono da data, mas fez certo em avisá-la sobre estarem se casando na mesma data. Além disso, você já estará casado e terá somente uma recepção”, comentou outra.