Noiva ‘econômica’ é criticada por reaproveitar os arranjos de flores da igreja

Uma noiva está sendo criticada por tentar economizar dinheiro em seu grande dia. Segundo seu relato, compartilhado no Mumsnet, ela pretende reutilizar os arranjos florais da cerimônia para decorar o local da recepção de seu casamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva decidiu utilizar os mesmos arranjos para a cerimônia e para a recepção de seu casamento como uma forma de economizar com os gastos do casamento.

No entanto, alguns de seus parentes a estão acusando de “roubar as flores da igreja” embora ela não veja problemas em utilizar as flores uma vez que pagou por elas.

“Eu me caso em duas semanas e organizei todos os arranjos junto com a floricultura. Todos os buquês já estão pagos e envolvem um arranjo em pedestal e oito pequenos arranjos que irão decorar a igreja. Teremos também outras flores menores e meu buquê de noiva”, conta a mulher.

“Para economizar um pouco nós combinamos com o florista de mover os arranjos da igreja para o local da recepção logo após a cerimônia, assim poderemos continuar apreciando as peças”, revela a noiva.

A decisão não foi bem-vista pelos familiares

Segundo a mulher, sua escolha não foi bem recebida por alguns de seus familiares. “Recebi uma mensagem de um membro da família dizendo que eles estão magoados com a minha escolha e que ela passa a impressão de que estou ‘roubando as flores da igreja’ ao levar os arranjos para a recepção”.

“Eu não achei que isso era grande coisa, eu estava errada ao fazer isso? Alguém pode me ajudar?”, questiona a noiva, que prontamente recebeu a resposta dos outros usuários do fórum.

“Tradicionalmente você deixaria um arranjo de pedestal na igreja. Pense nela menos como um local decorado por você e mais como o local que está te recebendo e celebrando com você”, comentou uma pessoa.

Leia também: Noiva edita fotos de casamento após a sogra ignorar o código de vestimenta

“Concordo com seus parentes pois acredito que as flores devem ser deixadas na igreja para serem apreciadas por toda a comunidade que frequenta o local nos dias seguintes a sua celebração. Algumas pessoas optam por levar os arranjos para a recepção, mas pessoalmente não acho certo”, comentou outra.

Chocada, a noiva decidiu repensar sua decisão: “A igreja é muito especial para nós e tem muita história. Guarda lembranças de momentos bons e de alguns não tão bons. Fiquei me sentindo culpada com essa informação, foi inocência minha pois não tinha ideia de que deveria deixar as flores”, finaliza.