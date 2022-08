Mulher marca salão para madrasta de sua filha raspar a cabeça da meia-irmã sem consultá-la

Um relato chegou ao Reddit nesta segunda-feira (29), através da usuária u/isabellaj8383, e logo viralizou na rede social. Segundo a mulher, de 32 anos, sua filha de 12, Mia, possui uma meia-irmã chamada Jenny, 15, diagnosticada com câncer. Segundo ela, o cabelo de sua enteada começou a cair.

O problema apareceu quando a mãe de Jenny envolveu a mulher e sua filha, Mia, nessa história de uma forma bem inusitada.

“Recentemente, a mãe de Jenny, Loren, me mandou uma mensagem para dizer que a consulta de cabelo de Mia é na quarta-feira”, iniciou. “Perguntei o que ela queria dizer, e ela disse que Mia ia raspar a cabeça para mostrar que apoia Jenny”, contou.

Após receber a notícia de que a mãe de sua enteada havia marcado cabeleireiro para Mia raspar sua cabeça junto com a filha, a mulher não acreditou.

“Eu disse a ela que Mia não ia raspar a cabeça e se Jenny precisar de apoio dessa forma, Loren pode fazer isso por ela. A mãe dela afirmou que eu estava sendo egoísta e não pensando em como o câncer está afetando Jenny”, escreveu.

Opiniões na família

A autora do relato conta ter dito à Loren que sua filha não tinha nada a ver com o câncer de Jenny, além disso as meias-irmãs nem eram tão próximas. Além disso, a garota também não estava ciente do agendamento no salão.

“Perguntei a Mia se seria algo no qual ela estaria aberta, mas não foi o caso. O pai de Mia, Liam, acha que isso pode ser uma experiência de união para ambas as garotas e eu não gostaria de atrapalhar isso”, desabafou.

“Eu disse que eles nem falaram sobre isso comigo e com Mia. Não acho estar errada no que fiz, mas minha madrasta e meu pai acreditam que não estou pensando em como Jenny se sente”, finalizou.

