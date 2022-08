Jovem morre, mas irmã o leva a festival de música mesmo assim; entenda

Jovem morto 'vai' a festival no País de Gales (Reprodução/Facebook @AshleighRogers)

Uma jovem britânica de 26 anos resolveu fazer uma homenagem ao irmão mais novo, morto aos 19 anos. Ela fez questão de “levar” o rapaz ao festival de música Escape, em Swansea, no País de Gales, no último dia 19. Como? Imprimindo uma foto dele em tamanho real.

Ben Rogers já tinha comprado seu ingresso para a atração e estava muito ansioso, mas um acidente de carro tirou sua vida precocemente, em maio. Este seria seu primeiro festival.

Assim, Ashleigh, a saudosa irmã, encontrou um jeito de fazer com que o irmão estivesse presente no evento. Ela entrou em contato com uma empresa local e pediu que um recorte de papelão de Ben fosse confeccionado.

“Não sei de onde veio a ideia. Eu ia vender o ingresso de Ben, pois ele estava indo com seu melhor amigo, mas eu decidi que iria em homenagem a ele e viveria e experiência em seu nome já que ele nunca teve a chance”, contou a britânica ao “Caters News”, segundo reportagem do “New York Post”.

A sensação do festival

Ashleigh admitiu que estava “um pouco envergonhada” ao levar o recorte para a festa, mas logo percebeu o quanto isso significava para muitos outros participantes. O “Ben de papelão” acabou virando a sensação do festival, com vários jovens posando para fotos ao seu lado.

“Ben era uma pessoa muito extrovertida. Ele adorava sair e era muito tagarela”, afirmou. “Eu não sabia que ele tinha tantos amigos, mas muitas pessoas vieram até mim querendo fotos.”

A irmã do rapaz disse ainda que a iniciativa tocou o coração dos familiares. “Enviei um vídeo para meus pais assim, dizendo que tinha uma visita”, lembrou ela. “Meu pai ficou bastante emocionado com isso, e minha mãe disse que foi incrível.”

Três meses após a morte de Ben, a irmã confessa que ainda está processando sua dor. “Eu ainda mando uma mensagem para ele e falo com ele como se ele estivesse aqui”, declarou. “É apenas a minha maneira de lidar”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: