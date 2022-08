Inseto que parece poeira viraliza na web e levanta dúvida: ele é real?

Um inseto bem estranho está intrigando usuários das redes sociais. O bichinho parece uma nuvem de poeira, e um vídeo que circula nas redes sociais já viralizou.

Assista:

Matamos a sua curiosidade logo de cara: sim, o inseto existe! Trata-se do chamado Masked Hunter Nymph, em inglês, ou “caçador mascarado”, na tradução livre para o português. Na ciência, ele leva o nome de Reduvius Personatus.

O animal em questão pertencente à família dos insetos assassinos. Ele acumula pequenas partículas em si mesmo, o que faz com que seja um predador bem diferente do usual.

Vale dizer, no entanto, que a espécie não é venenosa para os humanos. Também não costuma atacar, ao menos que seja provocada. Nesse caso, o máximo que pode acontecer é um inchaço local. Ufa!

