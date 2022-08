Ele está sendo ameaçado após deixar o cachorro caminhar em seu próprio quintal

Um homem se viu envolvido em uma grande disputa com sua vizinha por conta de seus cachorros. Segundo relato, tanto ele quanto a mulher possuem cachorros de porte médio que não gostam um do outro e costumam latir por entre a cerca que separa o quintal de cada uma das casas.

Conforme a publicação realizada pelo homem no Reddit e compartilhada pelo The Sun, a briga com a vizinha acontece já há algum tempo, mas se intensificou nos últimos meses quando ela decidiu “levar a briga à justiça”.

Em seu relato, ele explica que chegou até mesmo a flagrar a mulher tentando borrifar uma mistura com detergente no focinho de seu cachorro, que farejava a cerca que separa as casas. “Nós não nos falamos normalmente desde que a vi tentando borrifar detergente no nariz do meu cachorro por um dos buracos da cerca enquanto ele farejava o local”.

“Enquanto ela deixa a porta dos fundos aberta para seu cachorro correr livremente pela casa e pelo quintal, nós mantemos a porta fechada e deixamos o cão sair somente depois das refeições e por um curto período, no máximo 10 minutos”, revela o homem.

Apesar do tempo controlado, ele não consegue evitar que seu cachorro tenha alguma interação com o cão da vizinha: “Vez ou outra eles ladram um para o outro através da cerca”.

Ela está se preparando para uma ação legal

Após algumas novas atitudes da vizinha, o homem acredita que ela esteja se preparando par levar a disputa ao nível judicial. Segundo ele, a mulher está constantemente reclamando de “distúrbio” e afirma que irá tomar uma atitude se ele não deixar o cachorro preso durante todo o tempo.

“Eu a aconselhei a fechar a porta dos fundos da casa dela, e ela só sabe dizer que eu tenho que treinar meu cachorro para não chegar perto da cerca. Ao mesmo tempo, ela também não consegue fazer o mesmo com o cachorro dela pois ele sai latindo sempre que escuta o meu no quintal”.

“Ela passou a fazer gravações comentando e reclamando de forma agressiva sobre a situação, acredito que esteja planejando levar a reclamação para algum órgão oficial”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ela pode até tentar, mas será difícil conseguir algo já que ela mesma não toma atitudes para evitar o incômodo.

“Não tem quem concorde que você é responsável pelo incômodo momentâneo causado por dois cães latindo um para o outro por entre uma cerca. Muito menos que você deve se responsabilizar por treiná-lo para ficar longe da sua cerca”, comentou uma pessoa.

“Já passei por algo assim, mas no meu caso o conselho do bairro ficou ao lado do vizinho porque eu não tomei nenhuma atitude para me defender. Coloque uma câmera ativada por movimento e que capture som, a mantenha apontando para o seu jardim e levemente direcionada ao jardim ela para evitar problemas de privacidade”, sugeriu outra.

“Não vejo problemas em termos legais. Sua vizinha precisaria provar que o incômodo é constante por um longo período de tempo o que ela só conseguira se seu cachorro latir o tempo todo”, comentou uma terceira.