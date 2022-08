Ela se irritou após descobrir que os amigos não apoiam sua pequena empresa

Uma mulher ficou extremamente chateada com a “falta de apoio” de seus amigos. Segundo ela, mesmo podendo ajudá-la de forma gratuita eles não o fazem, mas seguem sem oferecer apoio e continuam esperando receber presentes de sua marca.

Frustrada, a microempresária decidiu compartilhar sua situação em uma postagem feita no Reddit, e teve seu caso publicado pelo The Mirror.

Segundo ela, atitudes simples como curtir as páginas e publicações nas redes sociais e divulgar a empresa para conhecidos são atitudes simples, e gratuitas, que podem ajudar os pequenos empreendedores, no entanto, ela afirma que seus amigos não se importam e ajudá-la nesta tarefa.

“Eu comecei meu próprio negócio faz algum tempo e me orgulho de fazer o que eu faço, tenho uma pequena loja de joias. Já era um sonho antigo meu ter o meu próprio negócio e sempre contei com a ajuda de alguns amigos para isso que diziam que poderiam me ajudar caso tirasse os planos do papel”.

“Eles se ofereceram para me ajudar com fotos, design de publicações no Instagram e divulgação gratuita. Eu já presenteei grande parte deles com algum produto meu depois de dizerem que gostaram de algo e que iriam esperar até o aniversário para comprar”.

Ela sente que não tem apoio dos amigos

Sentindo como se não estivesse sendo apoiada pelos amigos, ela decidiu desabafar: “Eu realmente preciso de algum apoio, estou em um campo em que a situação é extremamente competitiva e eu esperava que meus amigos ao menos seguissem e dessem like nas publicações do meu perfil”.

“Estou triste por não ter apoio dos meus amigos mais próximos mesmo que a responsabilidade de fazer meu negócio crescer seja minha. Sou irracional por estar chateada com essa situação”, questiona a mulher.

No entanto, os demais participantes do tópico de discussão não compraram a ideia da mulher e afirmaram que ela não deve depender dos outros.

“Como proprietário de uma pequena empresa eu entendo seus sentimentos. É difícil ver amigos e familiares apoiando, curtindo e compartilhando os produtos de outros membros da família e deixando o meu de lado”, comentou uma pessoa.

“Eles não são obrigados a serem seus clientes ou a divulgarem sua empresa. Isso não é problema deles e você precisar se concentrar em alcançar seu público. Você vai perder muitos amigos se colocar essas expectativas neles”, comentou outra.