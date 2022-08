Ela gritou com uma criança desconhecida fora de casa e explica o motivo

Com a mesa de café posta dentro de um estabelecimento, tudo estava tranquilo até a chegada de duas crianças no local juntas da mãe. A situação mudou cenário assim que uma mulher, que estava tomando café com a irmã, foi atingida. O relato desta terça-feira (30) foi extraído do Reddit.

“Ontem eu estava em uma cafeteria cuidando dos meus negócios e curtindo meu café com minha irmã, quando uma mãe e dois de seus filhos entram e começam a fazer barulho”, iniciou o relato através do usuário u/sarah_andhercats.

“Bem, seus filhos correram pelo lugar e um deles esbarraram na minha mesa, derramando café fervente em minhas mãos, me queimando instantaneamente. Com dor extrema, eu gritei: ‘O que diabos está errado com você?’ e então percebi que gritei com uma garotinha.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher marca salão para madrasta de sua filha raspar a cabeça da meia-irmã sem consultá-la”

Momento da confusão no estabelecimento

De acordo com a autora, o rosto de menina ficou vermelho e ela começou a chorar. Imediatamente a mãe da criança foi até ela e começou a gritar com a mulher. De acordo com a usuária da plataforma, houve um pedido de desculpas à mãe. Contudo, ela fez uma observação.

“Pedi esculpas a ela por gritar, mas disse que ela deveria estar cuidando de seus filhos em vez de deixá-los causar confusão na loja. Isso a deixou ainda mais irritada”, escreveu.

Sentindo-se mal por ter gritado com a criança, a autora conta que resolveu pagar um cupcake para a criança. Contudo, a mãe não se importou e usou palavrões para xingá-la.

“Minha irmã disse que o que eu fiz era justificável e eu não deveria me sentir mal. Me sinto mal pela garotinha, mas ao mesmo tempo penso que a mãe dela deveria ter sido mais responsável”, finalizou a autora.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.