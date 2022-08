Belly Palma sofre parada cardiorrespiratória após engasgar e morre aos 29 anos

A modelo, influenciadora digital e ativista Belly Palma, de 29 anos, morreu na segunda-feira (29) depois de ser internada após um engasgo. De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais (veja abaixo), ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu. Ela teve o quadro de morte encefálica confirmado.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada, querida amiga e companheira de jornada, Belly. Ela sofreu um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória na última sexta-feira [26]. Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira (29/08/2022), quando veio a óbito por morte Encefálica”, diz o comunicado.

“Em nome da Família e amigos desejamos toda luz, força e conforto aos que ficam. Belly foi um exemplo de amor, alegria, resiliência, superação e esforço em sua vida pessoal e Luta das Pessoas com Deficiência no Brasil. Que fique sempre registrado cada momento, pensamento e reflexões que ela trouxe e que se transforme em um legado de amor, gratidão e inspiração para todos nós”, ressaltou o texto.

Conforme o comunicado, as informações sobre o velório e sepultamento devem ser divulgadas em breve.

Trajetória

Izabelle Palma Marques da Silva, mais conhecida como Belle Palma, nasceu com mielomeningocele, uma má formação na medula espinhal e, por causa disso, usava cadeira de rodas. A doença, também chamada de espinha bífida aberta, é um problema na formação da coluna vertebral que acontece nas primeiras semanas de gestação.

Nas suas redes sociais, Belle contou que ao longo da vida passou por mais de 35 cirurgias, sendo a primeira e mais delicada quando ainda tinha apenas 9 horas de vida.

Ela passou a ser conhecida na web por ser uma ativista da causa PcD (Pessoas com Deficiência). Formada em Administração de Empresas pela FAAP, foi gestora da pasta de moda inclusiva na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e entrou para a lista Forbes Under 30.

Ela também fazia trabalhos como palestrante e modelo, sempre ressaltado os direitos das pessoas com deficiência.

LEIA TAMBÉM: