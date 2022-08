Atleta olímpica posta foto para celebrar medalhas e acaba virando alvo de falas sexistas: ‘Vergonhoso’

A atleta olímpica italiana Linda Cerruti, de 28 anos, postou uma foto em seu Instagram para comemorar as oito medalhas conquistadas em uma competição de nado sincronizado. Mas o que era para ser uma celebração, acabou virando motivo de revolta. Tudo porque a imagem, na qual ela usava biquíni, passou a ser alvo de comentários sexistas e misóginos.

A nadadora conquistou as medalhas no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos, realizado em Roma, na Itália, no início deste mês. Com o intuito de mostrar o feito, ela posou de ponta cabeça, à beira-mar, com as medalhas dispostas nas pernas. Logo a imagem repercutiu nas redes sociais e já soma mais de 92 mil comentários.

Infelizmente, nem todos os internautas apontaram a conquista da atleta e alguns fizeram comentários ressaltando os atributos físicos dela. “Boas medalhas, mas o espaço entre as medalhas 4 e 5 também não é ruim”, disse um seguidor. Outro comentário, escrito em italiano, destacou: “Muito boa… na piscina e fora”.

Indignada, Linda fez uma nova publicação, na qual disse que seu intuito foi fazer uma comemoração de forma “artística” e que não imaginava que atrairia tantas mensagens de cunho sexual.

“Compartilhei uma foto tirada na praia onde sempre vou, onde desenvolvi meus primeiros sonhos, um lugar que tem um grande valor simbólico para mim”, escreveu ela. “A foto me mostra em uma pose artística, típica do meu esporte, de cabeça para baixo e fazendo as aberturas junto com as oito medalhas que ganhei durante o melhor Campeonato Europeu da minha carreira”, continuou.

“Estou literalmente chocada e enojada com as centenas, provavelmente milhares, de comentários inapropriados, sexistas e pessoas vulgares responsáveis por eles”, lamentou.

“Depois de mais de 20 anos de treinamento e sacrifício, acho VERGONHOSO para dizer o mínimo, e é de partir o coração ler as hordas de pessoas fazendo piadas que sexualizam meu corpo”, destacou Linda, que concluiu:

“Uma bunda e duas pernas são realmente a única coisa lá e o principal tópico da conversa? O mínimo, e a única coisa que posso fazer, é expor a inadequação desses comentários, espelhando uma sociedade ainda muito machista e diferente daquela em que eu gostaria de nascer e criar meus filhos um dia.”

