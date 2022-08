Após casal ganhar na loteria, mulher decide se separar e ficar com todo o dinheiro

Em 2021, o casal Kirk Stevens e Laura Hoyle vivia um dos momentos mais felizes de sua vida: eles ganharam na loteria, no Reino Unido, e faturaram uma quantia equivalente a mais de R$ 21 milhões de reais. No entanto, a história teve uma reviravolta recente depois que a mulher anunciou que quer se separar e ficar com todo o dinheiro.

“Ela pegou tudo e levou embora. E ainda quer nossos 2 cachorros”, disse Stevens sobre a atitude inesperada de sua companheira, uma mulher de 40 anos.

Segundo detalha o portal Meganoticias, Hoyle se mudou para uma casa que custou cerca de $650 mil dólares e embora o cheque estivesse no nome de ambos, ela ficou com todo o dinheiro da premiação, afirma Kirk.

O sujeito afetado disse ainda que ficou surpreso com a decisão de Laura. “Ela havia me dito que viveríamos uma boa vida se ganhássemos, agora ela se foi. Pegou tudo e levou. Ainda quer nossos 2 cachorros”, relatou.

Stevens disse que ficou tão feliz com a novidade do prêmio que chegou a propor casamento, porém começaram a aparecer os problemas. “Eu até a pedi em casamento, com o consentimento dos pais, mas notei que a cada dia ela se afastava mais de mim”.

Homem quer solucionar problema

Para resolver a situação sem precisar iniciar uma ação legal, Kirk exige que a ex-companheira lhe pague 10% do valor recebido. Ele pede o pagamento mensal de cerca de £1000 libras.

“Nossos nomes apareceram no cheque com o qual posamos para fotos e todas as comunicações falavam do fato de que ambos ganhamos o prêmio juntos”, lembrou.

Por fim, não se sabe se Laura está aberta a aceitar a proposta feita por seu ex-companheiro.

