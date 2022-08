A dramática e real história da idosa que foi abandonada em caixas de papelão por familiares

A história de uma idosa repercutiu e gerou comoção este mês, depois que ela foi encontrada abandonada em uma calçada da cidade de Puebla, no México. A ação teria sido cometida por seus familiares.

Segundo detalha o portal de notícias El Universal [nome em espanhol], vizinhos foram despertados durante a madrugada e acompanharam a movimentação de pessoas que acomodavam a mulher em caixas de papelão. A senhora foi deixada em frente de uma papelaria.

Já pela manhã, os vizinhos resolveram se aproximar e notaram que no local estava uma idosa, cercada pelas caixas, e com um cobertor de cor café da cintura para cima.

Você pode se interessar por estas notícias:

Diante da situação inusitada, as pessoas presentes entraram em contato com o serviço de emergência e também com o de assistência social conhecido como DIF.

Sem recordar a identidade dos familiares que a deixaram em frente da papelaria, a idosa foi acolhida e encaminhada para o centro adequado para receber os respectivos cuidados.

Agora, os vizinhos exigem que as autoridades investiguem o caso e encontrem os responsáveis que abandonaram a senhora, para que estes sejam processados legalmente.

Não há atualizações do caso até o momento e nem se a polícia mexicana já tem alguma suspeita sobre as pessoas que deixaram a idosa no local.

+ Aproveite a oportunidade e confira também estas notícias publicadas em nosso site: