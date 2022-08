Vídeo mostra anaconda engolindo ave pela cabeça

Mais uma sucuri, que é a segunda maior cobra do mundo e é conhecida também como anaconda, foi flagrada em cenas impressionantes na natureza.

Desta vez, a cobra foi vista em um rio de Sabino, que é um município brasileiro do estado de São Paulo, depois de ganhar uma batalha contra uma ave.

Na gravação é possível ver o filhote ainda enrolado em sua presa. Logo, ele encontra a cabeça da cobra e começa a engoli-la.

“Olha o que eu vi aqui agora. Um filhotinho de sucuri engolindo um passarinho. (...) Será que ela vai conseguir engolir?”, questiona o youtuber do canal “Rei da Tilapinha”, que mostra suas pescarias na Internet.

Veja como a anaconda tenta começar sua refeição que é maior do que ela:

Em abril desse ano, outro vídeo que mostrou como uma sucuri de aproximadamente 5 metros, foi flagrada engolindo um galo, também se tornou viral.

As imagens foram feitas na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul. A serpente cobra se enrolou completamente na ave e começava a se alimentar do animal pela cabeça, uma estratégia que as sucuris sempre usam.

O empresário Cicero Peralta, de 64 anos, foi quem se deparou com o momento em uma chácara e valorizou a cena rara da natureza.

“Sabe aqueles lances que todos sabemos que existem na natureza, mas que dificilmente temos a oportunidade de presenciar? Eis aí um exemplo: uma cobra sucuri de aproximadamente 5 metros, capturou um galo e estava iniciando o processo de engolir. Para não atrapalhar seu momento de refeição, só ficamos ali alguns minutos e nos afastamos para deixá-la em paz”, contou Cicero na rede social.

A sucuri, mata por meio da constrição, um aperto tão forte que impede os movimentos respiratórios e cardíacos da presa. Sua mandíbula elástica e bipartida permite que ela engula presas muito maiores do que ela e passe semanas digerindo uma refeição.

