Tatuagem feita por uma mãe pode causar uma divisão na família

Um jovem levantou um debate no Reddit após pedir para a mãe remover uma tatuagem feita por ela antes de sua transição de gênero. Segundo ele, sua família o apoiou quando ele decidiu revelar sobre a transição, mas a mãe admitiu que precisava de “tempo para processar tudo”.

Conforme seu relato, compartilhado pelo The Mirror, o jovem de 17 anos conta que está passando por uma situação complicada com sua mãe por conta de uma tatuagem grande feita no braço dela. A tatuagem, um presente de aniversário desenhado por sua irmã mais velha, contém o nome utilizado por ele antes de sua transição de gênero.

“Obviamente, ver meu ‘nome morto’ é um gatilho para mim, eu pedi a ela para remover ou cobrir o nome e ela me disse que está velha demais para longas sessões de tatuagem. Ela foi diagnosticada com depressão e usa isso como desculpa para não ter mais energia para mudar isso. Eu não acredito nela, mas ok”.

Apesar de não cobrir ou remover a tatuagem, o jovem ressalta que, em sua presença, a mãe busca usar roupas longas ou esconder o desenho para que ele não precise lidar constantemente com ele.

“O fato de saber que o nome ainda está lá me assombra, e ela se recusa a mudá-lo”, conta.

A tatuagem foi motivo de diversas brigas

Segundo o jovem, a tatuagem já foi motivo de brigas entre os dois já que a mãe não pretende alterar o desenho.

“Ela diz que está fazendo seu melhor para esconder a tatuagem, mas diz que é apaixonada por ela por causa de toda história envolvida e pelo amor que tem pelos filhos da tatuagem. Eu não consigo entender isso pois não tenho uma tatuagem significativa como ela”.

O assunto se tornou motivo de discussão na família que o jovem recebeu seus parentes para comemorar seu aniversário. Ele explicou que a irmã é contra a mãe fazer a remoção da tatuagem e que ela afirma que a única forma de cobrir o nome seria “pintando todo o braço de preto”.

Isso causou a fúria de alguns primos que decidiram acusar a mulher de não apoiar o filho: “Não acredito que ela seja transfóbica, embora tenha sido importante para mim ver alguém ficar irritado com a tatuagem porque meu primo conseguiu colocar para fora o que eu estava sentindo”.

Diante da situação, ele conta que a mãe passou a ter ataques de pânico, o que fez se hospedar na casa de seu pai. Enquanto isso, o pai e a irmã do jovem o estão acusando de perturbar a mãe e instigar a família a fazer o mesmo.

Para as pessoas do Reddit, os sentimentos dele são válidos, mas pedir a mãe para remover a tatuagem não é algo “justo”.

“Além da dor física e de ser algo que preenche o braço inteiro dela, seria o mesmo que pedir a ela para apagar todas as lembranças suas de antes da transição”, comentou uma pessoa.

“Eu realmente te entendo pois passei anos lutando contra a disforia de gênero, então sei o quanto é perturbador o fato de saber que a tatuagem está lá. A questão é que você não pode exigir que outra pessoa faça algo no corpo dela para satisfazer as suas preocupações ou problemas pessoais. Seria pedir a ela para mudar o corpo dela por você”, comentou outra.