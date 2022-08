Servidora pública ganha peixe de presente e viraliza: ‘Flerte diferente’

Uma servidora pública de Belém, no Pará, viralizou ao compartilhar um presente um tanto quanto inusitado: um peixe tambaqui.

Emelin Sousa do Espírito Santo, de 30 anos, se surpreendeu com o “mimo” quando chegou ao trabalho no último dia 19, segundo revelou reportagem do “UOL”.

O peixe fez a alegria não só de Emelin como dos demais colegas do setor, que assaram a iguaria e a serviram com açaí. A “festa” rolou na copa do trabalho.

Brincadeira de longa data

Este não foi o primeiro presente recebido pela servidora. “Ele já me deu cuba (caixa) de ovo, fruta, açaí, churrasco e o tambaqui pela terceira vez”, contou à reportagem.

O hábito já virou brincadeira. Para aproveitar a boa vontade do presenteador, os amigos de Emelin fingem que ela pede algumas coisas, porque sabem que ele sempre dará um jeitinho de atender seus desejos.

Apenas um amigo

A servidora, porém, esclarece que o homem é apenas um amigo. “Ele é um querido por todos do local de trabalho, mas o flerte não é real porque ele é casado. É uma relação de amizade”.

Veja a publicação, que se tornou viral:

O flerte no interior é diferente. Hoje, por exemplo, eu ganhei um TAMBAQUI pic.twitter.com/kx5ayLOfQ8 — EMELIN (@emelinsousa) August 19, 2022

Emelin destacou que gostou do peixe tambaqui e que não viu nenhum problema em tê-lo recebido. “Não achei nada bizarro. Fiquei é feliz de ganhar comida. Todo mundo fica feliz ganhando comida. Não mande flor, mande comida”, disse a servidora.

