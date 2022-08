Mulher tira fotos da casa de vizinha par postar como se fosse sua

Uma mulher ficou completamente perplexa ao descobrir que sua vizinha está publicando fotos de sua casa no Instagram e afirmando ser a dona da casa em questão. Segundo seu relato, a moradora da casa ao lado até mesmo criou uma história explicando como o processo de reforma da casa e do jardim que “durou seis meses” para ser concluído.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher também conta que sua vizinha está atualmente reformando a própria casa, o que deixou o local com aspecto de abandonado durante o processo.

“Minha vizinha postou no Instagram uma foto do jardim da frente da minha casa. Na imagem é possível ver meu jardim e minha varanda da frente, e na legenda ela fala que passou seis meses envolvida com a reformar da casa até alcançar esse resultado”. Conta.

“Ela é uma atriz iniciante e a casa dela está uma bagunça pois ela está reformando o imóvel. Não tem nenhum elemento na foto publicada por ela que realmente seja de sua casa! A casa e o jardim da imagem em questão são meus”, conta.

Ela está cansada da situação

Cansada de precisar lidar com as mentiras da mulher e a exposição da frente de sua casa na internet, a mulher decidiu pedir ajuda sobre como lidar com a situação, e foi acolhida pelos demais usuários do Mumsnet.

“É errado pensar que ela está agindo de forma atrevida e intrometida? Vale a pena dizer alguma coisa para ela parar com isso? Meu marido me disse para não brigar com ela, mas acho que ela passou dos limites”, conta.

Leia também: Ela afirma ter estranhos espiando sua cozinha por conta do Airbnb do vizinho

“É completamente atrevido! Eu pediria a um amigo meu para comentar dizendo que a casa não é dela! É estranho ela agir assim e pode ser que ela faça isso com qualquer coisa”, comentou uma pessoa.

“Se faça de desentendida e comente: ‘Meu Deus! Estou tão feliz que você ama minha casa e meu jardim que ficaria feliz em dividir algumas dicas com você’, depois acrescente alguns emojis de coração”, sugeriu outra pessoa.