Modelo denuncia assédio em supermercado, mas acaba julgada por internautas: ‘O que você estava vestindo?’

Uma modelo denunciou nas redes sociais um situação de assédio em um supermercado de Redwood City, nos Estados Unidos, mas acabou sendo alvo de julgamento de internautas.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Daisy Delacroix fazendo compras sozinha na última quarta-feira (24). Enquanto ela olha para as prateleiras, um homem encapuzado se aproxima dela e apalpa suas nádegas.

“Hoje, depois do trabalho, eu estava fazendo compras e como você pode ver neste vídeo, esse homem se aproxima por trás, apalpa a minha bunda e sussurra no meu ouvido ‘E aí baby?’”, comentou Daisy, que trabalha em uma plataforma erótica. “Eu fiquei em choque completo. Por favor, tomem cuidado com o ambiente ao seu redor. Eu não conhecia esse homem e ele tentou disfarçar o que fez”, completou.

Assista à gravação, compartilhada em seu perfil no TikTok:

Chuva de críticas

O que Daisy não poderia imaginar, porém, aconteceu. Ela recebeu uma enxurrada de críticas por conta da roupa que usava no supermercado, o que teria sido um “convite” ao abuso.

“Bem, o que você estava vestindo?”, perguntou um internauta. “O que você esperava?”, acrescentou um outro. “Você nunca deve usar isso em um supermercado”, recriminou um terceiro.

A modelo não se calou e respondeu: “Só porque as mulheres escolhem mostrar o corpo, nunca será aceitável agredi-las sexualmente. Nunca será aceitável agarrar qualquer mulher, apenas por causa dos nossos corpos. Aprenda o autocontrole. É nojento como alguns de vocês acham que não há problema em tocar uma mulher só porque ela está mostrando o corpo!”.

