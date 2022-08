‘Meu irmão me impediu de ter um relacionamento normal com nossa mãe’

Uma mulher está se perguntando os motivos pelos quais seu irmão não a deixa ter um “relacionamento normal de mãe e filha” com sua mãe, chegando ao ponto de esperá-la sair para reclamar de suas atitudes com a mãe.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que tem quase 30 anos, afirma que as vezes se sente ansiosa quando não está por perto de seu irmão e mãe por acreditar que eles podem estar falando mal dela pelas costas, como seu irmão normalmente faz.

“Nós estamos perto dos 30 anos e ele ainda mora com nossa mãe. Eu me mudei, mas precisei conviver com seu comportamento estranho e sua rotina peculiar ao longo de muitos anos”, revela a mulher.

“Meu irmão sempre competiu comigo pela atenção da minha mãe, isso é algo que vem desde criança e piorou quando nossos pais se divorciaram. Ele passou a assumir o papel de ‘marido substituto’ dela, o que por si só já é problemático”.

“Os dois ajustam seus despertadores para o mesmo horário mesmo que um deles precise acordar mais cedo para trabalhar, passam horas conversando todas as manhãs, vão juntos ao trabalho, voltam juntos e depois ficam mais um bom tempo conversando sobre o dia. Eles não fazem NADA sem que o outro esteja por perto”, explica a jovem.

Segundo seu relato, o irmão também se recusa a discordar de qualquer coisa dita por sua mãe e se apega a todas palavras e instruções passadas por ela. “Eles estão sempre prejudicando e falando mal das pessoas, inclusive a mim”.

Ela se sentia sufocada

Continuando seu relato, a mulher revela que a situação começou a piorar durante sua adolescência e chegou ao ponto em que ela passou a se sentir sufocada na própria casa. “Qualquer tipo de discussão normal entre mãe e filha fazia meu irmão me enfrentar de forma agressiva”.

“Ele gritava na minha cara, me ofendia e minha mãe o agradecia por fazer isso. Eu cheguei a me sentir sufocada na minha casa por anos. Agora não posso ter qualquer discussão com minha mãe sem que meu irmão fique agressivo comigo”.

“Isso tudo não me incomodaria se eu pudesse ter um relacionamento normal com a minha mãe, mas não posso nem falar com ela sem ele estar junto. Ele vira a situação contra mim a todo o tempo e eu tenho que redobrar o cuidado com tudo o que falo. Sempre me disseram que eu era a estranha nesse caso, mas sou só eu que acho isso completamente anormal?”, questiona a mulher.

Para outros usuários da plataforma, ela está vendo a situação da forma correta. “Parece um pesadelo e definitivamente não é normal e nem saudável para eles”, comentou uma pessoa.

“Não é algo normal e parece ser algo complexo e insalubre. Tente convidar sua mãe para passar um tempo sozinha com você, mesmo sabendo que ela pode dizer não por causa da dependência do seu irmão”, finalizou outra.