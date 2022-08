Imagem que mostra poste de energia instalado no meio de rua em Uberlândia viraliza na web

A instalação de um poste de energia elétrica bem no meio de uma rua em Uberlândia, Minas Gerais, virou piada nas redes sociais. Uma postagem no Instagram mostra o equipamento centralizado na Rua Doutor Vicente Sales Guimarães, no Bairro Alto Umuarama, e chamou a atenção dos internautas: “Encontrem o erro” (veja abaixo).

A publicação, que soma mais de 1,8 mil curtidas, mostra que após a construção de uma rotatória na via o poste acabou ficando bem no meio da rua, atrapalhando a circulação dos veículos.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre o caso. “O erro que está faltando a faixa de pedestres para o poste passar”, disse um comentário. “Tem uma rua atrapalhando esse poste”, destacou outro. “Essa rotatória que fizeram no meio da avenida que vai para o aeroporto ficou sem sentido, e ainda tem esse poste no meio da rua. Fizeram ela no meio da avenida simplesmente por causa de um loteamento novo”, disse mais um.

Em nota enviada ao site G1, a Prefeitura de Uberlândia destacou que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) “notificou a loteadora responsável pela obra para tomar as devidas providências, incluindo a remoção do poste, em caráter de urgência”.

Já a Verde Urbanismo, responsável pelo loteamento, informou que o projeto foi “aprovado e liberado para execução pela Cemig no dia 04/08/22″.

A companhia de energia disse, por sua vez, disse que “a responsável pela obra realizou a intervenção no traçado da avenida sem participar a Cemig da situação. A alteração fez com que o poste, que estava originalmente na calçada, ficasse dentro da via. A Cemig programou manutenção no local para que o poste seja removido do leito da via”.

