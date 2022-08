Ex-trabalhadora de cafeteria revela ‘estratégia sorrateira’ para se vingar de clientes rudes

Uma ex-barista revelou uma ‘estratégia sorrateira’ para se vingar de clientes rudes e acabou viralizando nas redes sociais.

Betsy Windmill, do Reino Unido, revelou que muitas vezes ‘mexia’ com as bebidas dos clientes se eles fossem rudes com ela, como detalhado pelo site The Sun.

Em um pequeno vídeo do TikTok, a ex-barista revelou apenas algumas das maneiras de se vingar de clientes mal-educados.

Ela disse: “Eu trabalhava em uma cafeteria e aqui estão alguns exemplos de coisas que eu fazia se os clientes fossem rudes comigo”.

Primeiro, foi uma tática clássica que a maioria dos baristas usa em clientes rudes, pois não é detectável e usa doses descafeinadas em vez de regulares.

Betsy admitiu dar aos clientes grosseiros uma única dose de café expresso se afirmassem que queriam um duplo.

Se um cliente voltasse para reclamar do pedido, Betsy tinha um jeito de se livrar do problema. Com isso, ela apenas dizia que houve um erro na hora da entraga.

Como informado pelo site The Sun, uma coisa normal no varejo é quando os clientes colocam o dinheiro no balcão (tempos pré-pandemia), ao invés da mão do atendente.

Então, Betsy sempre colocava o troco no balcão - mesmo que eles tenham a mão estendida.

Finalmente, se um cliente grosseiro pedisse um pão quente, a ex-barista faria questão de queimá-lo.

Não o suficiente para o cliente justificar o pedido de um novo, mas apenas o suficiente para torná-lo um pouco menos agradável.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo se tornou viral com mais de 500 mil visualizações, e muitas pessoas nos comentários compartilharam como se vingaram de clientes rudes. Confira:

Texto com informações do site The Sun