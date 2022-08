Ela foi propositalmente excluída pela cunhada: ‘Estou tentando gostar dela’

Uma mulher afirma que está enfrentando por problemas para conseguir estabelecer um bom relacionamento com a família de seu companheiro. Segundo ela, por mais que tente gostar e incluir sua cunhada em seus planos, ela é constantemente “deixada de lado” pela irmã de seu companheiro.

Cansada da situação, a mulher decidiu pedir ajuda no fórum online Mumsnet, onde questiona os usuários sobre estar agindo de forma “extremamente sensível e emotiva” ou se realmente identificou sinais de que a cunhada a está excluindo.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher conta que toda sua dúvida foi desencadeada por pequenas ações da cunhada, em específico um texto que não a mencionava.

“Nunca senti minha energia bater com a da minha cunhada. Ela tem uma personalidade forte e dominante e muitas vezes se envolve em brigas com amigos e familiares por causa de dramas mesquinhos. De qualquer forma, sempre tentei me dar bem com ela”, conta.

“Recentemente eles vieram passar a semana em nossa casa e eu tentei ser a melhor pessoa possível. No caminho de volta ela mandou uma mensagem para o meu marido dizendo que ela espera ser convidada para o Natal e que sua mãe está animada para ver ele e sua filha já que moramos no exterior”.

“Ela conta ter se divertido muito com ele e com a nossa filha, mesmo ela sendo muito quieta par ser uma adolescente. No final do texto ela disse que ama o irmão e a sobrinha. Em momento algum ela disse algo sobre mim ou sobre o cuidado que dediquei a ela”, conta a mulher.

Ela ficou se sentindo excluída

Para a mulher, ser deixada de lado depois de se esforçar dia após dia para fazer o seu melhor foi algo que a deixou completamente desolada.

“Eu estou me sentindo para baixo pois dei o meu melhor. Cozinhei, passei e fiz tudo para eles na nossa semana de férias. Estou sendo muito emotiva ou ela realmente está agindo de forma mesquinha comigo?”, questiona a mulher.

Para os usuários do fórum, não parece que ela esteja exagerando em sua reação: “Eu diria que ela propositalmente excluiu você. Foi desagradável da parte dela e eu não me importaria em recebê-la no futuro”, comentou uma pessoa.

“Eu deixaria claro para meu marido que só a convidaria novamente para ficar em minha casa se ele a repreendesse pelo seu comportamento. Caso contrário, ela que escolha outro lugar para vê-lo”, comentou outra.

“Eu já vejo de forma diferente. Não é o ideal, mas ela estava mandando uma imagem para o irmão sobre como adorou estar com ele. Como se fosse um cartão endereçado a ele somente para ele ler. Se ela tivesse enviado a mensagem para você, aí sim eu esperaria algo a mais”, finalizou uma terceira pessoa.