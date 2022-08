Ela ficou desolada após o marido rir de suas sugestões de nome para a filha

Uma mulher ficou completamente chateada com as reações de seu marido aos nomes sugeridos por ela para sua filha. Depois de ter todas as suas opções recusadas pelo homem, ela decidiu buscar ajuda sobre como lidar com a situação.

De forma anônima, a mulher fez uma publicação no Reddit e teve sua história compartilhada pelo The Mirror.

A mulher, que já é mãe de uma menina, afirma que não consegue “entender o estilo de nome” desejado pelo seu companheiro. “Preciso de ajuda para nomear uma menina, todas as minhas sugestões são rejeitadas pelo meu marido”, revela.

“Estamos à espera de uma menina que deve nascer em fevereiro, mas meu marido decidiu descartar todos os nomes que eu sugeri. No momento, a primeira escolha é Violet Ann, pois adoro nomes clássicos e eles ganham um ponto a mais se tiverem algo relacionado a elementos da natureza”.

“Eu gostaria que o nome fosse um pouco incomum, mas não algo extremamente único. Prefiro ficar fora do ‘top 10 nomes mais escolhidos’, mas não vejo motivos para fugir do top 100 a 1000″.

As reações do homem não estão ajudando

Para tentar dar uma nova perspectiva para os usuários da plataforma, a mulher decidiu revelar os nomes sugeridos por ela. “Hazel, June, Maxine, Chloe, Claire, Iris e Maisie, deste ele riu muito”, explica. Já o homem sugeriu nomes como Alexandria e Zoe.

“Eu não entendo o estilo dele e ele está me dando poucas pistas para conseguir pensar em algo conectado com o que ele espera. Não temos ideia sobre nomes do meio também, mas podemos considerar Ruth como um ‘nome do meio de homenagem’, embora nenhum de nós goste muito”.

Rapidamente a publicação da mulher atraiu a atenção de diversas pessoas, que não perderam tempo em sugerir outras ideias e formas de conseguir escolher um nome.

“Seu marido precisa ler um livro ou um fórum sobre nomes de bebês e te dar mais algumas opções”, comentou uma pessoa. “Ele realmente precisa sugerir mais nomes se recusar todos os ditos por você”, complementou outra.

“Existem aplicativos com nome de bebês. Vocês podem usar par ter ideias e encontrar um nome que os dois gostem. Pode ser útil para vocês caso seu marido não tenha mais ideias”, finalizou outra.