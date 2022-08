Colombiano anuncia que está noivo de boneca de pano: ‘Não posso ficar sozinho’

Homem diz que vai casar com boneca de pano (Reprodução/ TikTok @montbk5959)

Um colombiano de 49 anos está noivo de uma boneca de pano, batizada de Natalia. A “história de amor” é contata dia após dia no TikTok e tem atraído a atenção dos usuários da rede social.

“Se não fossem as bonecas, eu não teria ninguém”, garantiu o rapaz sob o pseudônimo @montbk5959 e acrescentou: “Não posso ficar sozinho”. Ele também é “pai” de dois filhos, feitos do mesmo material da “mãe”.

Segundo o site “Zyri”, os vídeos compartilhados pelo rapaz ao lado da namorada de pano receberam muitas críticas e foram ridicularizados no início. Por isso, ele decidiu fechar os comentários e não ligar para o que os outros internautas pensam sobre seu relacionamento.

Seu conteúdo na rede social se baseia praticamente em imagens ou diálogos com sua “namorada” em diferentes contextos: ao ar livre, deitado, ouvindo música e até comemorando aniversários.

Em vários vídeos o rapaz conta porque decidiu criar uma boneca como “noiva”. “Com minha gatinha assisto TV e conversamos sobre tudo. Eles não sabem o quanto eu a amo. Passei esse ano todo com ela. Pretendo me casar”, revelou.

O homem por trás do perfil @montbk5959 diz que passeia para todo lugar com a “amada”, inclusive frequenta shoppings.

Família

Como se não bastasse, há fotos com a família do colombiano também ao lado da boneca.

“Se não tenho uma parceira de verdade, continuo assim, mas não posso ficar sozinho”, afirmou em um vídeo recente.

Ele confessou ainda que Natalia se encaixou em tudo o que ele sempre sonhou: formar uma família. “Aprendi a valorizar o amor”, constatou.

Por mais inusitada que pareça, a história não é a primeira do tipo a vir à tona. O fisiculturista cazaque Yuri Tolochko se casou com uma boneca realista em 2020 e, no ano passado, decidiu “abrir seu relacionamento” para pessoas de carne e osso que aceitem sua mulher de silicone.

